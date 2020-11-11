https://ria.ru/20201111/voyna-1584085906.html
В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
сергей цеков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о такой угрозе нет, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.В отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, указывалось, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем."У России, США и Китая есть вооружение, направленное на сдерживание глобальных конфликтов. Я не вижу оснований говорить об угрозе новой мировой войны", - сказал сенатор.По его мнению, чешские спецслужбы "решили напомнить о себе очередным громким заявлением". Кроме того, "нельзя исключать и финансовую оставляющую", поскольку сейчас формируются оборонные бюджеты стран на будущий год, заключил Цеков.
https://ria.ru/20201111/voyna-1584075657.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цеков, китай, сша, в мире