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В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
сергей цеков
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о такой угрозе нет, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.В отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, указывалось, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем."У России, США и Китая есть вооружение, направленное на сдерживание глобальных конфликтов. Я не вижу оснований говорить об угрозе новой мировой войны", - сказал сенатор.По его мнению, чешские спецслужбы "решили напомнить о себе очередным громким заявлением". Кроме того, "нельзя исключать и финансовую оставляющую", поскольку сейчас формируются оборонные бюджеты стран на будущий год, заключил Цеков.
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сергей цеков, китай, сша, в мире

В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны

13:08 11.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о такой угрозе нет, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
В отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, указывалось, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.
"У России, США и Китая есть вооружение, направленное на сдерживание глобальных конфликтов. Я не вижу оснований говорить об угрозе новой мировой войны", - сказал сенатор.
По его мнению, чешские спецслужбы "решили напомнить о себе очередным громким заявлением". Кроме того, "нельзя исключать и финансовую оставляющую", поскольку сейчас формируются оборонные бюджеты стран на будущий год, заключил Цеков.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:32
Эксперт оценил доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
 
Сергей ЦековКитайСШАВ мире
 
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