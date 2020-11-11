https://ria.ru/20201111/voyna-1584085906.html

В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны

В Совфеде оценили доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны

Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:08

2020-11-11T13:08

2020-11-11T13:08

сергей цеков

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1400x0_80_0_0_25e81912b93e839baa194fcda605a4cd.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешские спецслужбы заявлениями о "новой мировой войне" решили повысить свою значимость, возможно, с прицелом на увеличение финансирования; оснований говорить о такой угрозе нет, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.В отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, указывалось, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем."У России, США и Китая есть вооружение, направленное на сдерживание глобальных конфликтов. Я не вижу оснований говорить об угрозе новой мировой войны", - сказал сенатор.По его мнению, чешские спецслужбы "решили напомнить о себе очередным громким заявлением". Кроме того, "нельзя исключать и финансовую оставляющую", поскольку сейчас формируются оборонные бюджеты стран на будущий год, заключил Цеков.

https://ria.ru/20201111/voyna-1584075657.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, китай, сша, в мире