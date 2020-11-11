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Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей
Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей
Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:22
2020-11-11T10:47
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом порталу "V1.ru" рассказали их соседи.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — "разобраться" с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но 1 ноября он скончался. Мелконяна арестовали до 24 декабря. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."С того дня, когда все это произошло, они не появляются дома. Мы их уже очень давно не видели", — пояснили жильцы дома.По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там "даже днем и вечерами тишина". "Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием", — добавили они.Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.
https://ria.ru/20201104/gorgadze-1582951598.html
https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия

Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей

01:22 11.11.2020 (обновлено: 10:47 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде
Мемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом порталу "V1.ru" рассказали их соседи.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — "разобраться" с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но 1 ноября он скончался. Мелконяна арестовали до 24 декабря. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Адвокат семьи убитого из-за чата волгоградца выступил с предупреждением
"С того дня, когда все это произошло, они не появляются дома. Мы их уже очень давно не видели", — пояснили жильцы дома.
По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там "даже днем и вечерами тишина".
"Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием", — добавили они.
Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.
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Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолгоградПроисшествия
 
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