https://ria.ru/20201111/volgograd-1584024810.html

Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей

Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей

Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T01:22

2020-11-11T01:22

2020-11-11T10:47

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом порталу "V1.ru" рассказали их соседи.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — "разобраться" с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но 1 ноября он скончался. Мелконяна арестовали до 24 декабря. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."С того дня, когда все это произошло, они не появляются дома. Мы их уже очень давно не видели", — пояснили жильцы дома.По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там "даже днем и вечерами тишина". "Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием", — добавили они.Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.

https://ria.ru/20201104/gorgadze-1582951598.html

https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия