https://ria.ru/20201111/vitaminy-1584185924.html

Названы самые важные витамины зимой

Названы самые важные витамины зимой

Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:35

2020-11-11T20:35

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марина макиша

здоровье

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".Врач разъяснила, что замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются главным источником витаминов и антиоксидантов, укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний. Она также отметила, что их можно заменить и на сезонные продукты, такие как квашеная капуста. Эта закуска хороша высоким содержанием витамина C и полезных для кишечника бактерий.Эксперт напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это может привести к нарушению сна и депрессии. В таком случае нервной системе может понадобиться "классическая добавка" — магний в сочетании с витамином B6.Кроме того, диетолог посоветовала зимой включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку нехватка белка может вызвать снижение иммунитета.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/vitamin-1583686545.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина макиша, здоровье, здоровье - общество, общество