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Названы самые важные витамины зимой
Названы самые важные витамины зимой
Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T20:35
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марина макиша
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".Врач разъяснила, что замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются главным источником витаминов и антиоксидантов, укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний. Она также отметила, что их можно заменить и на сезонные продукты, такие как квашеная капуста. Эта закуска хороша высоким содержанием витамина C и полезных для кишечника бактерий.Эксперт напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это может привести к нарушению сна и депрессии. В таком случае нервной системе может понадобиться "классическая добавка" — магний в сочетании с витамином B6.Кроме того, диетолог посоветовала зимой включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку нехватка белка может вызвать снижение иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/vitamin-1583686545.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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марина макиша, здоровье, здоровье - общество, общество

Названы самые важные витамины зимой

20:35 11.11.2020 (обновлено: 23:25 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины нужны организму в зимний период. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".
Врач разъяснила, что замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются главным источником витаминов и антиоксидантов, укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний. Она также отметила, что их можно заменить и на сезонные продукты, такие как квашеная капуста. Эта закуска хороша высоким содержанием витамина C и полезных для кишечника бактерий.
Эксперт напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. Это может привести к нарушению сна и депрессии. В таком случае нервной системе может понадобиться "классическая добавка" — магний в сочетании с витамином B6.
Кроме того, диетолог посоветовала зимой включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку нехватка белка может вызвать снижение иммунитета.
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Марина МакишаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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