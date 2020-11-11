https://ria.ru/20201111/vaktsiny-1584180542.html
Путин обсудил с президентом Казахстана производство вакцин от COVID-19
Путин обсудил с президентом Казахстана производство вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:41
2020-11-11T19:41
2020-11-11T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы совместного производства вакцин в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.Между лидерами состоялся телефонный разговор."Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, в мире