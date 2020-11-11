https://ria.ru/20201111/vaktsiny-1584180542.html

Путин обсудил с президентом Казахстана производство вакцин от COVID-19

Путин обсудил с президентом Казахстана производство вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:41

2020-11-11T19:41

2020-11-11T19:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

касым-жомарт токаев

владимир путин

казахстан

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы совместного производства вакцин в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.Между лидерами состоялся телефонный разговор."Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, в мире