https://ria.ru/20201111/ukraina-1584026046.html

В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян

В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о принудительном отселении россиян и военнопленных из Донбасса. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T02:14

2020-11-11T02:14

2020-11-11T11:40

россия

ситуация на украине

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:154:3056:1872_1400x0_80_0_0_07eaf5b0217950e9ab54a069eb9d96f4.jpg

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о принудительном отселении россиян и военнопленных из Донбасса.В документе указано, что это коснется тех, кого СБУ считает угрозой национальной безопасности.Силовики будут докладывать о неблагонадежных жителях региона Генеральному штабу. После этого начнут решать вопрос об интернировании.Перемещением пленных займется Генштаб, гражданских — центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местная власть. В этом им поможет "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").Места для нового проживания определят региональные власти по согласованию с Киевом. Они же должны обеспечить содержание переселенцев "в соответствии с нормами международного гуманитарного права". Для пленных создадут охраняемые тыловые лагеря.Из бюджета выделят деньги на обеспечение интернированных вещами, питанием, лечением, жилищно-бытовыми и культурными услугами. На одного человека в год предложено тратить 2,8 тысячи долларов. Денежное обеспечение военнопленных будет зависеть от их категории, которая рассчитывается исходя из ранга. Для низших званий — около 93 долларов в год, для самых высоких — 873 доллара.Подчеркивается, что отселение возможно только при крайней необходимости, его можно обжаловать в законном порядке, а срок его действия заканчивается сразу по окончании боевых действий.Также МИД Украины должен организовать внешние связи с государствами и международными организациями "относительно содержания и возвращения военнопленных и интернированных лиц".

https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире