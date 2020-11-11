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В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян
В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о принудительном отселении россиян и военнопленных из Донбасса. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T02:14
2020-11-11T11:40
россия
ситуация на украине
донбасс
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о принудительном отселении россиян и военнопленных из Донбасса.В документе указано, что это коснется тех, кого СБУ считает угрозой национальной безопасности.Силовики будут докладывать о неблагонадежных жителях региона Генеральному штабу. После этого начнут решать вопрос об интернировании.Перемещением пленных займется Генштаб, гражданских — центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местная власть. В этом им поможет "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").Места для нового проживания определят региональные власти по согласованию с Киевом. Они же должны обеспечить содержание переселенцев "в соответствии с нормами международного гуманитарного права". Для пленных создадут охраняемые тыловые лагеря.Из бюджета выделят деньги на обеспечение интернированных вещами, питанием, лечением, жилищно-бытовыми и культурными услугами. На одного человека в год предложено тратить 2,8 тысячи долларов. Денежное обеспечение военнопленных будет зависеть от их категории, которая рассчитывается исходя из ранга. Для низших званий — около 93 долларов в год, для самых высоких — 873 доллара.Подчеркивается, что отселение возможно только при крайней необходимости, его можно обжаловать в законном порядке, а срок его действия заканчивается сразу по окончании боевых действий.Также МИД Украины должен организовать внешние связи с государствами и международными организациями "относительно содержания и возвращения военнопленных и интернированных лиц".
https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html
россия
донбасс
украина
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россия, ситуация на украине, донбасс, украина, в мире

В Киеве предложили выселять из Донбасса "представляющих угрозу" россиян

02:14 11.11.2020 (обновлено: 11:40 11.11.2020)
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Vitali Komar
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о принудительном отселении россиян и военнопленных из Донбасса.
В документе указано, что это коснется тех, кого СБУ считает угрозой национальной безопасности.
Силовики будут докладывать о неблагонадежных жителях региона Генеральному штабу. После этого начнут решать вопрос об интернировании.
Перемещением пленных займется Генштаб, гражданских — центральные органы исполнительной власти, некоторые правоохранительные органы и местная власть. В этом им поможет "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").
Места для нового проживания определят региональные власти по согласованию с Киевом. Они же должны обеспечить содержание переселенцев "в соответствии с нормами международного гуманитарного права". Для пленных создадут охраняемые тыловые лагеря.
Из бюджета выделят деньги на обеспечение интернированных вещами, питанием, лечением, жилищно-бытовыми и культурными услугами. На одного человека в год предложено тратить 2,8 тысячи долларов.
Денежное обеспечение военнопленных будет зависеть от их категории, которая рассчитывается исходя из ранга. Для низших званий — около 93 долларов в год, для самых высоких — 873 доллара.
Подчеркивается, что отселение возможно только при крайней необходимости, его можно обжаловать в законном порядке, а срок его действия заканчивается сразу по окончании боевых действий.
Также МИД Украины должен организовать внешние связи с государствами и международными организациями "относительно содержания и возвращения военнопленных и интернированных лиц".
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