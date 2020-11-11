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В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре
В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре
Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:33
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следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
всеволожск
белоруссия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным следствия, инцидент произошел в среду в одном из торговых комплексов города Всеволожска."Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", — говорится в сообщении. Решается вопрос об аресте.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.По данным местных СМИ, после выстрела в женщину из травматического оружия напавший на свою жену уроженец Белоруссии зарубил ее топором.
https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html
ленинградская область
всеволожск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ
Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом.
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, всеволожск, белоруссия, происшествия

В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре

16:33 11.11.2020 (обновлено: 17:54 11.11.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По данным следствия, инцидент произошел в среду в одном из торговых комплексов города Всеволожска.
"Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", — говорится в сообщении. Решается вопрос об аресте.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, после выстрела в женщину из травматического оружия напавший на свою жену уроженец Белоруссии зарубил ее топором.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьВсеволожскБелоруссияПроисшествия
 
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