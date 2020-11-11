https://ria.ru/20201111/ubiystvo-1584141589.html

В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре

В Ленинградской области женщину зарубили топором в торговом центре

Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T16:33

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следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

всеволожск

белоруссия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве своей супруги в торговом центре в Ленинградской области, он задержан, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным следствия, инцидент произошел в среду в одном из торговых комплексов города Всеволожска."Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 года рождения", — говорится в сообщении. Решается вопрос об аресте.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство", максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.По данным местных СМИ, после выстрела в женщину из травматического оружия напавший на свою жену уроженец Белоруссии зарубил ее топором.

https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html

ленинградская область

всеволожск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Во Всеволожске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены. Кадры СК РФ Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом. 2020-11-11T16:33 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, всеволожск, белоруссия, происшествия