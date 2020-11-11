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В Ереване задержали лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна
В Ереване задержали лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна
Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает Sputnik Армения со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:04
2020-11-11T13:04
беспорядки в ереване
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря политика Ивету Тоноян.Тоноян считает, что руководство Армении пошло "по пути политических репрессий". "Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать 3 миллиона человек", - считает пресс-секретарь.Как передает корреспондент РИА Новости, более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584078486.html
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беспорядки в ереване, процветающая армения, армения, в мире

В Ереване задержали лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна

12:04 11.11.2020 (обновлено: 13:04 11.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря политика Ивету Тоноян.
Тоноян считает, что руководство Армении пошло "по пути политических репрессий".
"Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать 3 миллиона человек", - считает пресс-секретарь.
Как передает корреспондент РИА Новости, более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 12:41Ситуация в Нагорном Карабахе
Участники акции протеста в Ереване требуют отставки премьера Пашиняна
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
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