В Ереване задержали лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна
12:04 11.11.2020 (обновлено: 13:04 11.11.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря политика Ивету Тоноян.
Тоноян считает, что руководство Армении пошло "по пути политических репрессий".
"Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать 3 миллиона человек", - считает пресс-секретарь.
Как передает корреспондент РИА Новости, более тысячи человек собрались на митинг к зданию оперного театра в центре Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.