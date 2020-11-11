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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201111/tko-1584109456.html
Продлен срок приема заявок c проектами по переработке ТКО в Ленобласти
Продлен срок приема заявок c проектами по переработке ТКО в Ленобласти
Власти Ленинградской области решили продлить до 15 января следующего года срок приема заявок с проектами по глубокой переработке и утилизации твердых... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:30
2020-11-11T14:30
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области решили продлить до 15 января следующего года срок приема заявок с проектами по глубокой переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Он напомнил, что в конце лета этого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшие технологические решения, которые позволят максимально вовлечь отходы в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на размещение в регионе. Согласно главному условию конкурса, проекты не должны предусматривать сжигание отходов. Заявки принимались до конца сентября. "Перенос сроков позволит привлечь дополнительные заявки и принять более объективное решение по технологиям мусоропереработки, которые будут применяться на территории Ленинградской области", — пояснил собеседник агентства.Он отметил, что комиссия уже проанализировала 13 поступивших заявок, однако некоторые из них не соответствовали первоначально предъявляемым требованиям."По итогам конкурса будут выделены три концепции, которые реализуют при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области в рамках национального проекта "Чистая страна". Как ранее неоднократно сообщал глава Ленобласти, к 2023 году регион должен полностью отказаться от складирования мусора на действующих полигонах", - напомнили в пресс-службе.
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александр дрозденко

Продлен срок приема заявок c проектами по переработке ТКО в Ленобласти

14:30 11.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области решили продлить до 15 января следующего года срок приема заявок с проектами по глубокой переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Он напомнил, что в конце лета этого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшие технологические решения, которые позволят максимально вовлечь отходы в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на размещение в регионе. Согласно главному условию конкурса, проекты не должны предусматривать сжигание отходов. Заявки принимались до конца сентября.
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"Перенос сроков позволит привлечь дополнительные заявки и принять более объективное решение по технологиям мусоропереработки, которые будут применяться на территории Ленинградской области", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что комиссия уже проанализировала 13 поступивших заявок, однако некоторые из них не соответствовали первоначально предъявляемым требованиям.
"По итогам конкурса будут выделены три концепции, которые реализуют при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области в рамках национального проекта "Чистая страна". Как ранее неоднократно сообщал глава Ленобласти, к 2023 году регион должен полностью отказаться от складирования мусора на действующих полигонах", - напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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