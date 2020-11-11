https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html

Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане

Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане

Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:48

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2020-11-11T15:08

нур-султан

атырау

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 11 ноя — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно вернулся в аэропорт, пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиакомпании.Инцидент произошел вечером во вторник.По данным компании, самолет с 115 пассажирами приземлился через 12 минут после вылета."Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна — Карповича Ивана — и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", — добавили авиакомпании.

https://ria.ru/20201102/ptitsa-1582682900.html

нур-султан

атырау

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур-султан, атырау, казахстан, в мире