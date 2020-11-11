Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане
07:48 11.11.2020 (обновлено: 15:08 11.11.2020)
АЛМА-АТА, 11 ноя — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно вернулся в аэропорт, пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Инцидент произошел вечером во вторник.
"При выполнении рейса Атырау — Нур-Султан, в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно, гуси или утки). Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", — говорится в сообщении авиаперевозчика.
По данным компании, самолет с 115 пассажирами приземлился через 12 минут после вылета.
"Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна — Карповича Ивана — и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", — добавили авиакомпании.