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Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане
Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане
Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:48
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нур-султан
атырау
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 11 ноя — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно вернулся в аэропорт, пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиакомпании.Инцидент произошел вечером во вторник.По данным компании, самолет с 115 пассажирами приземлился через 12 минут после вылета."Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна — Карповича Ивана — и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", — добавили авиакомпании.
https://ria.ru/20201102/ptitsa-1582682900.html
нур-султан
атырау
казахстан
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нур-султан, атырау, казахстан, в мире

Самолет со 115 пассажирами столкнулся со стаей птиц в Казахстане

07:48 11.11.2020 (обновлено: 15:08 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 11 ноя — РИА Новости. Самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей крупных птиц после вылета из города Атырау на западе Казахстана в Нур-Султан, самолет благополучно вернулся в аэропорт, пострадавших нет, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Инцидент произошел вечером во вторник.

"При выполнении рейса Атырау — Нур-Султан, в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно, гуси или утки). Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

По данным компании, самолет с 115 пассажирами приземлился через 12 минут после вылета.
"Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна — Карповича Ивана — и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", — добавили авиакомпании.
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