https://ria.ru/20201111/sammit-1583756630.html

Восточноазиатский саммит

Восточноазиатский саммит

Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T00:53

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2020-11-11T00:53

справки

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Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Создан в 2005 году.Инициатива образования нового формата взаимодействия исходила от стран АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи, которые предполагали обсудить свои актуальные проблемы. Но Япония и Индонезия решили уравновесить растущие амбиции Китая в регионе "прозападными" силами в виде Индии, Австралии и Новой Зеландии. В ответ Малайзия предложила пригласить Россию в качестве противовеса, но Австралия и Индонезия не согласилась с этим.Основной целью создания нового интеграционного механизма было углубление разностороннего взаимодействия в широком региональном контексте. Саммит заменил собой действующую тогда формулу взаимодействия "АСЕАН+3": Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Республика Корея и Япония).Первый Восточноазиатский саммит состоялся 14 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). В нем приняли участие главы государств и правительств стран АСЕАН, а также Австралии, Китая, Индии, Японии, Республики Кореи и Новой Зеландии. В качестве почетного гостя Малайзии в нем принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.Участники саммита обсудили широкий круг вопросов, включая энергетическое сотрудничество, охрану окружающей среды, борьбу с транснациональной преступностью. Впредь такие форумы решено было проводить ежегодно.Россия подала заявку на участие в саммите ВАС в 2004 году, однако решение о присоединении страны к данному механизму сотрудничества последовало лишь спустя несколько лет. Присоединение к объединению России, а также США было одобрено на пятом Восточноазиатском саммите, состоявшемся 30 октября 2010 года в Ханое (Вьетнам). На нем присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон.До присоединения к ВАС России и США на саммитах обсуждались региональные темы, однако после вступления в организацию этих стран предметом взаимных обсуждений стали политические вопросы, вопросы безопасности, выходящие за рамки региона, однако затрагивающие национальные интересы всех участников.В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Активные попытки подключиться к этому объединению предпринимают Евросоюз и Канада.Основные сегменты практической кооперации в рамках Восточноазиатского саммита – финансы, энергетика и защита окружающей среды, чрезвычайное реагирование, образование, здравоохранение, региональная взаимосвязанность, морское сотрудничество и продовольственная безопасность.В настоящее время с подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума становится создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) архитектуры безопасности и устойчивого развития.Встречи в формате ВАС проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. Восточноазиатский саммит обычно бывает финальной частью этих ежегодных мероприятий АСЕАН. ВАС – закрытое от журналистов мероприятие.Ежегодно проводятся совещания глав внешнеполитических ведомств и старших должностных лиц, на регулярной основе – заседания отраслевых механизмов по ключевым трекам взаимодействия. Текущие задачи обсуждаются в ходе налаженных с 2016 года регулярных контактов постпредов стран-участниц ВАС при АСЕАН в Джакарте (Индонезия).Очередной, 14-й Восточноазиатский саммит состоялся 4 ноября 2019 года в Бангкоке (Таиланд). Саммит прошел под председательством премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.Девиз 14-го Восточноазиатского саммита – "Партнерство в целях обеспечения устойчивого развития".В ходе саммита обсуждались вопросы стратегического обустройства Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижения практического взаимодействия в таких приоритетных для форума сферах, как финансы, энергетика, защита окружающей среды, реагирование на чрезвычайные ситуации, здравоохранение, образование, региональная взаимосвязанность, морское сотрудничество и продовольственная безопасность.Россию на мероприятии представлял премьер-министр (2012-2020) Дмитрий Медведев.15-й Восточноазиатский саммит состоится 11-15 ноября 2020 года в Ханое (Вьетнам) в формате видеоконференции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки