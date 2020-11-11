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https://ria.ru/20201111/roboty-1584168992.html
Папа Римский призвал молиться о безопасности роботов
Папа Римский призвал молиться о безопасности роботов
Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:27
2020-11-11T18:27
риа наука
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
microsoft corporation
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технологии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление понтифика опубликовано на YouTube.Глава римско-католической церкви отметил, что искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.Ранее в 2020 году Ватикан совместно с Microsoft и IBM опубликовал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". В нем обозначены принципы, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.
https://ria.ru/20201029/ii-1582134621.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), microsoft corporation, ibm, технологии

Папа Римский призвал молиться о безопасности роботов

18:27 11.11.2020
 
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление понтифика опубликовано на YouTube.
Глава римско-католической церкви отметил, что искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:57Распространение нового коронавируса
Медведев заявил о перспективности искусственного интеллекта
Ранее в 2020 году Ватикан совместно с Microsoft и IBM опубликовал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". В нем обозначены принципы, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.
 
РИА НаукаПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Microsoft CorporationIBMТехнологии
 
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