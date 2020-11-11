https://ria.ru/20201111/roboty-1584168992.html

Папа Римский призвал молиться о безопасности роботов

Папа Римский призвал молиться о безопасности роботов

Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:27

2020-11-11T18:27

2020-11-11T18:27

риа наука

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

microsoft corporation

ibm

технологии

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление понтифика опубликовано на YouTube.Глава римско-католической церкви отметил, что искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.Ранее в 2020 году Ватикан совместно с Microsoft и IBM опубликовал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". В нем обозначены принципы, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

https://ria.ru/20201029/ii-1582134621.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), microsoft corporation, ibm, технологии