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В России создали препарат для регенерации клеток после химиотерапии
В России создали препарат для регенерации клеток после химиотерапии
Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разработали препарат на основе получаемой из коры березы... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:18
2020-11-11T13:18
здоровье - общество
открытия - риа наука
российская академия наук
новосибирск
чехия
белоруссия
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разработали препарат на основе получаемой из коры березы бетулоновой кислоты, действие которого направлено на регенерацию клеток печени, почек, легких, костного мозга, способствует снижению токсических эффектов химиотерапии, антибиотикотерапии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Действие препарата "Бетоксовит" направлено на регенерацию клеток печени, почек, легких, костного мозга, способствует снижению токсических эффектов химиотерапии, антибиотикотерапии, а также обладает иммуномодулирующей и противовирусной активностью. Препарат является результатом более чем 20-летних исследований токсико-фармакологических свойств получаемой из коры березы бетулоновой кислоты в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН", - говорится в сообщении.Учеными подтверждены антиоксидантные, гепатопротекторные, нефропротекторные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и противоопухолевые свойства разработанного препарата. По словам заведующей лабораторией фармакологических исследований НИОХ СО РАН Татьяны Толстиковой, "Бетоксовит" в первую очередь направлен на защиту внутренних органов от токсического воздействия химиотерапевтических средств, применяемых при лечении хронических заболеваний.Поясняется, что бетулоновая кислота способствует снижению воспалительных процессов, повышению устойчивости внутренних органов к воздействию патогенных факторов, нормализует функциональную активность и стимулирует регенераторные процессы в клетках, обладает иммуномодулирующим действием.Бетулоновую кислоту, которую содержит "Бетоксовит", получают из содержащегося в коре березы вещества тритерпеноида - бетулина. Интерес ученых к тритерпеноидам вызван тем, что они способствуют повышению выживаемости клеток органов в неблагоприятных условиях. Эти вещества способствуют регулированию патологических изменений за счет антиоксидантной и противовоспалительной активности. Кроме того, у этих соединений обнаружены высокая антибактериальная, противовирусная и противоопухолевая активность.Отмечается, что ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН единственные в мире, кто прошел полный путь от изучения токсико-фармакологического действия средства до производства и выпуска конечного продукта, доступного людям. Исследования бетулоновой кислоты в институте проводятся с 1996 года. Эксперименты на перевиваемых опухолях, фиброзе и циррозе печени, простатите, воспалении различного генеза показали высокую эффективность тритерпеноидов.Ведущий научный сотрудник ЛФИ НИОХ СО РАН Ирина Сорокина поясняет, что применение в комплексной терапии растительных тритерпеноидов значительно ускорит процесс восстановления людей после химиотерапии и антибиотикотерапии. Средством уже заинтересовались фармацевты из Чехии и Белоруссии. В аптеках Новосибирска "Бетоксовит" появится уже в конце этой недели.
https://ria.ru/20201110/melanoma-1583854058.html
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здоровье - общество, открытия - риа наука, российская академия наук, новосибирск, чехия, белоруссия, общество

В России создали препарат для регенерации клеток после химиотерапии

13:18 11.11.2020
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН разработали препарат на основе получаемой из коры березы бетулоновой кислоты, действие которого направлено на регенерацию клеток печени, почек, легких, костного мозга, способствует снижению токсических эффектов химиотерапии, антибиотикотерапии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Действие препарата "Бетоксовит" направлено на регенерацию клеток печени, почек, легких, костного мозга, способствует снижению токсических эффектов химиотерапии, антибиотикотерапии, а также обладает иммуномодулирующей и противовирусной активностью. Препарат является результатом более чем 20-летних исследований токсико-фармакологических свойств получаемой из коры березы бетулоновой кислоты в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН", - говорится в сообщении.
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Учеными подтверждены антиоксидантные, гепатопротекторные, нефропротекторные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и противоопухолевые свойства разработанного препарата. По словам заведующей лабораторией фармакологических исследований НИОХ СО РАН Татьяны Толстиковой, "Бетоксовит" в первую очередь направлен на защиту внутренних органов от токсического воздействия химиотерапевтических средств, применяемых при лечении хронических заболеваний.
Поясняется, что бетулоновая кислота способствует снижению воспалительных процессов, повышению устойчивости внутренних органов к воздействию патогенных факторов, нормализует функциональную активность и стимулирует регенераторные процессы в клетках, обладает иммуномодулирующим действием.
Бетулоновую кислоту, которую содержит "Бетоксовит", получают из содержащегося в коре березы вещества тритерпеноида - бетулина. Интерес ученых к тритерпеноидам вызван тем, что они способствуют повышению выживаемости клеток органов в неблагоприятных условиях. Эти вещества способствуют регулированию патологических изменений за счет антиоксидантной и противовоспалительной активности. Кроме того, у этих соединений обнаружены высокая антибактериальная, противовирусная и противоопухолевая активность.
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Отмечается, что ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН единственные в мире, кто прошел полный путь от изучения токсико-фармакологического действия средства до производства и выпуска конечного продукта, доступного людям. Исследования бетулоновой кислоты в институте проводятся с 1996 года. Эксперименты на перевиваемых опухолях, фиброзе и циррозе печени, простатите, воспалении различного генеза показали высокую эффективность тритерпеноидов.
Ведущий научный сотрудник ЛФИ НИОХ СО РАН Ирина Сорокина поясняет, что применение в комплексной терапии растительных тритерпеноидов значительно ускорит процесс восстановления людей после химиотерапии и антибиотикотерапии. Средством уже заинтересовались фармацевты из Чехии и Белоруссии. В аптеках Новосибирска "Бетоксовит" появится уже в конце этой недели.
 
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