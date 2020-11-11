В Совфеде оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия достроит газопровод "Северный поток 2", это в интересах Европы, которая также приложит усилия для завершения этого проекта, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали о том, что конгресс США планирует включить очередные санкции против газопровода в оборонный бюджет с 2021 года. Указывалось, что ограничения возможны в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства.
"Россия достроит "Северный поток 2", на это не уйдет много времени", - убежден Цеков.
Парламентарий полагает, что Европа сможет защитить свои интересы в сфере поставки энергоресурсов, тем более учитывая, "какие средства были вложены в проект - они должны окупиться".
Кроме того, по мнению сенатора, в случае отказа от проекта у Европы будут большие имиджевые потери. Цеков также считает, что с приходом на пост президента США Джо Байдена европейские политики постараются договориться с ним о смягчении позиции Вашингтона по этой теме и в целом "переговоры по вопросам поставок энергоресурсов будут идти на равноправной основе".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.