https://ria.ru/20201111/potok-1584099678.html

В Совфеде оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"

В Совфеде оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"

Россия достроит газопровод "Северный поток 2", это в интересах Европы, которая также приложит усилия для завершения этого проекта, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T14:00

allseas

uniper

северный поток — 2

балтийское море

сергей цеков

газпром

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия достроит газопровод "Северный поток 2", это в интересах Европы, которая также приложит усилия для завершения этого проекта, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали о том, что конгресс США планирует включить очередные санкции против газопровода в оборонный бюджет с 2021 года. Указывалось, что ограничения возможны в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства."Россия достроит "Северный поток 2", на это не уйдет много времени", - убежден Цеков.Парламентарий полагает, что Европа сможет защитить свои интересы в сфере поставки энергоресурсов, тем более учитывая, "какие средства были вложены в проект - они должны окупиться".Кроме того, по мнению сенатора, в случае отказа от проекта у Европы будут большие имиджевые потери. Цеков также считает, что с приходом на пост президента США Джо Байдена европейские политики постараются договориться с ним о смягчении позиции Вашингтона по этой теме и в целом "переговоры по вопросам поставок энергоресурсов будут идти на равноправной основе"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201109/polsha-1583774993.html

https://ria.ru/20201110/potok-1583914977.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, сергей цеков, газпром, джо байден, сша, украина, экономика