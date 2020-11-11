https://ria.ru/20201111/pogoda-1584023315.html

Вильфанд предупредил россиян о холодах

Вильфанд предупредил россиян о холодах

Температуры в центре и на севере европейской части России соответствуют нормам, жителей юга страны в конце недели ждут температуры, которые будут до семи... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T00:06

2020-11-11T00:06

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россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Температуры в центре и на севере европейской части России соответствуют нормам, жителей юга страны в конце недели ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозу, в конце этой недели дневные температуры в Астраханской области будут около нуля, а минимальные ночные температуры будут отрицательными.Похолодает и на Урале."На севере и в центре европейской России температура соответствует ноябрьским значениям, то есть пришел наконец-то ноябрь. Ночью слегка отрицательные значения, днем небольшие положительные до трех—четырех градусов. В течение недели ночью будет температура даже до минус пяти градусов… Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления", - сказал Вильфанд.Такая погода будет в Санкт-Петербурге, в Москве и сопредельных областях, добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество