Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201111/playstation-1584076652.html
Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5
Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5
Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:35
2020-11-11T12:35
риа наука
sony corporation
playstation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577310532_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_80d837289baeb3aa498654a586086d15.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina.Первыми странами, где будет продаваться приставка, будут США, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, где в магазины PS5 поступит 12 ноября. А вот в Китае, где старт продаж еще не определен, перекупщики уже предлагают консоль за 2000 долларов при официальной цене в США в 500 долларов.Возможно, дефицит на некстген ощутят на себе геймеры и в других частях мира, как это случилось с новым поколением видеокарт Nvidia RTX 3000.В России продажи консоли стартуют 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.
https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577310532_251:0:1751:1125_1400x0_80_0_0_315b07c4accb75aad82612035667c39d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sony corporation, playstation, технологии

Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5

12:35 11.11.2020
 
© SonySony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina.
Первыми странами, где будет продаваться приставка, будут США, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, где в магазины PS5 поступит 12 ноября. А вот в Китае, где старт продаж еще не определен, перекупщики уже предлагают консоль за 2000 долларов при официальной цене в США в 500 долларов.
Человек держит джойстик - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
PlayStation 5 и Xbox Series X. Все самое главное о мощнейших приставках
Возможно, дефицит на некстген ощутят на себе геймеры и в других частях мира, как это случилось с новым поколением видеокарт Nvidia RTX 3000.
В России продажи консоли стартуют 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.
 
РИА НаукаSony CorporationPlayStationТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния