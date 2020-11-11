https://ria.ru/20201111/playstation-1584076652.html

Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5

Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5

Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:35

2020-11-11T12:35

2020-11-11T12:35

риа наука

sony corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina.Первыми странами, где будет продаваться приставка, будут США, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, где в магазины PS5 поступит 12 ноября. А вот в Китае, где старт продаж еще не определен, перекупщики уже предлагают консоль за 2000 долларов при официальной цене в США в 500 долларов.Возможно, дефицит на некстген ощутят на себе геймеры и в других частях мира, как это случилось с новым поколением видеокарт Nvidia RTX 3000.В России продажи консоли стартуют 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.

https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sony corporation, playstation, технологии