https://ria.ru/20201111/playstation-1584076652.html
Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5
Геймеры жалуются на огромную разницу в цене приставки Sony PlayStation 5
Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:35
2020-11-11T12:35
2020-11-11T12:35
риа наука
sony corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неофициальные цены на Sony PlayStation 5 до четырех раз превышают рекомендованную цену. О перекупщиках, взвинтивших стоимость на консоль сообщает Gizmochina.Первыми странами, где будет продаваться приставка, будут США, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, где в магазины PS5 поступит 12 ноября. А вот в Китае, где старт продаж еще не определен, перекупщики уже предлагают консоль за 2000 долларов при официальной цене в США в 500 долларов.Возможно, дефицит на некстген ощутят на себе геймеры и в других частях мира, как это случилось с новым поколением видеокарт Nvidia RTX 3000.В России продажи консоли стартуют 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.
https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sony corporation, playstation, технологии