https://ria.ru/20200918/nvidia-izvinilas-1577427789.html
NVIDIA извинилась за перекупщиков, взвинтивших цены на карту RTX 3080
Скандалом обернулся мировой старт продаж новой видеокарты GeForce RTX 3080, которую ожидали геймеры по всему миру. Причиной этому и послужил повышенный интерес... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:47
2020-09-18T10:47
2020-09-18T10:47
риа наука
геймеры
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Скандалом обернулся мировой старт продаж новой видеокарты GeForce RTX 3080, которую ожидали геймеры по всему миру. Причиной этому и послужил повышенный интерес к ней. Об этом сообщает <u><a href="https://www.theverge.com/2020/9/17/21443901/nvidia-rtx-3080-ebay-reselling-sold-out-shortages" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Verge</a></u>.Видеокарта RTX 3080 стала доступна для покупки в США и Китае 17 сентября. На онлайн-площадках все ее запасы были распроданы за считанные секунды. Референсная видеокарта, от самого производителя, стоила 700 долларов.Геймеры заметили, что вместе с исчезновением 3D-карты в официальных магазинах, появилось множество лотов на eBay. Правда, совершенно по другим ценам — перекупщики предлагали купить RTX 3080 от 1000 до 2500 долларов.Пользователи обратили внимание компании NVIDIA на ситуацию в Twitter, некоторые даже пообещали уйти на "железо" от AMD. В компании извинились и пообещали в ситуации разобраться.Российским же геймерам только предстоит "охота" на GeForce RTX 3080 — видеокарту начнут продавать в нашей стране 6 октября по цене 63 490 рублей.
https://ria.ru/20200902/videokarta-1576635868.html
Василий Прекрасноволосый
Да никому из геймеров она и не нужна. Нужна лишь майнерам. Нет таких игр под эту видеокарту.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геймеры, гаджеты, технологии
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Скандалом обернулся мировой старт продаж новой видеокарты GeForce RTX 3080, которую ожидали геймеры по всему миру. Причиной этому и послужил повышенный интерес к ней. Об этом сообщает The Verge
.
Видеокарта RTX 3080 стала доступна для покупки в США и Китае 17 сентября. На онлайн-площадках все ее запасы были распроданы за считанные секунды. Референсная видеокарта, от самого производителя, стоила 700 долларов.
Геймеры заметили, что вместе с исчезновением 3D-карты в официальных магазинах, появилось множество лотов на eBay. Правда, совершенно по другим ценам — перекупщики предлагали купить RTX 3080 от 1000 до 2500 долларов.
Пользователи обратили внимание компании NVIDIA на ситуацию в Twitter, некоторые даже пообещали уйти на "железо" от AMD. В компании извинились и пообещали в ситуации разобраться.
Российским же геймерам только предстоит "охота" на GeForce RTX 3080 — видеокарту начнут продавать в нашей стране 6 октября по цене 63 490 рублей.