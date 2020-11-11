https://ria.ru/20201111/osipova-1584031106.html
Россиянка Осипова вышла из-под стражи в США под залог в $25 тысяч
Россиянка Осипова вышла из-под стражи в США под залог в $25 тысяч
Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов, следует из документов суда. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:20
2020-11-11T07:20
2020-11-11T07:20
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов, следует из документов суда.Документ о необеспеченном залоге подписан во вторник. Условием освобождения является присутствовать 8 января 2021 года на оглашении повторного приговора по делу о похищении.Ранее российское посольство в США сообщило о выходе Осиповой из тюрьмы.При этом справочный сайт Бюро тюрем США по-прежнему показывает Осипову заключенной.Осипову изначально приговорили к 7 годам за похищение ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил вынести новый приговор по делу о похищении. При этом по статье о похищении Осипова уже отсидела максимально предусмотренный срок в три года.
https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, богдана осипова, сша, в мире