https://ria.ru/20201111/osipova-1584030665.html

Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы

Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы

Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из-под стражи. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:00

2020-11-11T07:00

2020-11-11T08:54

россия

богдана осипова

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из-под стражи."Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", — говорится в Facebook-сообщении посольства России в Вашингтоне.Женщину отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Восьмого января она обязана явиться на оглашение повторного приговора.В дипмиссии пообещали добиваться возвращения россиянки на родину.Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. В 2017-м она вернулась в Соединенные Штаты для улаживания личных дел, и ее сразу арестовали. У женщины трое детей, все они проживают в России.Федеральный судья Эрик Мелгрен приговорил ее к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковав Мелгрена за излишне суровый приговор, и предписал вынести новый по делу о похищении.При этом россиянка уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье — более трех лет.

https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, сша, в мире