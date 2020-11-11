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Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы
Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы
Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из-под стражи. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:00
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россия
богдана осипова
сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из-под стражи."Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", — говорится в Facebook-сообщении посольства России в Вашингтоне.Женщину отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Восьмого января она обязана явиться на оглашение повторного приговора.В дипмиссии пообещали добиваться возвращения россиянки на родину.Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. В 2017-м она вернулась в Соединенные Штаты для улаживания личных дел, и ее сразу арестовали. У женщины трое детей, все они проживают в России.Федеральный судья Эрик Мелгрен приговорил ее к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковав Мелгрена за излишне суровый приговор, и предписал вынести новый по делу о похищении.При этом россиянка уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье — более трех лет.
https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html
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россия, богдана осипова, сша, в мире

Россиянку Осипову освободили из американской тюрьмы

07:00 11.11.2020 (обновлено: 08:54 11.11.2020)
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из-под стражи.
"Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы "Данбери", штат Коннектикут", — говорится в Facebook-сообщении посольства России в Вашингтоне.
Женщину отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Восьмого января она обязана явиться на оглашение повторного приговора.
В дипмиссии пообещали добиваться возвращения россиянки на родину.
Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. В 2017-м она вернулась в Соединенные Штаты для улаживания личных дел, и ее сразу арестовали. У женщины трое детей, все они проживают в России.
Федеральный судья Эрик Мелгрен приговорил ее к семи годам за похищение ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, раскритиковав Мелгрена за излишне суровый приговор, и предписал вынести новый по делу о похищении.
При этом россиянка уже отбыла максимальный возможный срок по этой статье — более трех лет.
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