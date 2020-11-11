https://ria.ru/20201111/opros-1584139781.html

Почти 60% украинцев хотят наладить отношения с Россией, показал опрос

Почти 60% украинцев хотят наладить отношения с Россией, показал опрос

Почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:26

2020-11-11T16:26

2020-11-11T16:26

россия

ситуация на украине

верховная рада украины

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в мире

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).В сентябре КМИС проводил опрос, результаты которого показали, что хорошее и плохое отношение к РФ среди граждан Украины пришло в баланс: 42% украинцев хорошо относятся к России и столько же заявили о плохом отношении."В общем, 57% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией против 30% тех, кто считает, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте КМИС. Остальные респонденты на вопрос не ответили.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме телефонного интервью с 17 по 24 октября. Опрошены 1502 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

https://ria.ru/20201111/torgpredstva-1584102761.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, верховная рада украины, киев, украина, в мире