https://ria.ru/20201111/oppozitsiya-1584076111.html

Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения

Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения

Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил о создании комитета национального спасения. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:34

2020-11-11T12:34

2020-11-11T16:25

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил о создании комитета национального спасения.Сагателян отметил, что вину за начало боевых действий в Армении в числе прочих несет премьер Никол Пашинян "из-за своей недальновидной политики". "Он испортил отношения с нашими союзниками, Россией, Ираном, изолировал страну", — утверждает политик.Оппозиция второй день требует отставки премьера, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол — предатель". Происходят стычки с полицией, задержаны около 130 человек.Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После его выступления в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

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Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T12:34 true PT2M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, дашнакцутюн, ереван, армения, в мире