Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил о создании комитета национального спасения.Сагателян отметил, что вину за начало боевых действий в Армении в числе прочих несет премьер Никол Пашинян "из-за своей недальновидной политики". "Он испортил отношения с нашими союзниками, Россией, Ираном, изолировал страну", — утверждает политик.Оппозиция второй день требует отставки премьера, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол — предатель". Происходят стычки с полицией, задержаны около 130 человек.Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После его выступления в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана
В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил о создании комитета национального спасения.
"С этого момента властей Армении больше нет <...>. Целью является отстранение властей, сдавших Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и создание правительства национального согласия, которое положит конец расколу", — сказал он на митинге в Ереване.
Сагателян отметил, что вину за начало боевых действий в Армении в числе прочих несет премьер Никол Пашинян "из-за своей недальновидной политики".
"Он испортил отношения с нашими союзниками, Россией, Ираном, изолировал страну", — утверждает политик.
Оппозиция второй день требует отставки премьера, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол — предатель". Происходят стычки с полицией, задержаны около 130 человек.
Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.
Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После его выступления в армянской столице начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
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