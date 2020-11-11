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Барельеф Жукова похитили с Одесской киностудии, сообщили СМИ
Барельеф Жукова похитили с Одесской киностудии, сообщили СМИ
Барельеф маршала Георгия Жукова похитили с Одесской киностудии, передает в среду местное издание "Думская". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:00
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одесская киностудия
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Барельеф маршала Георгия Жукова похитили с Одесской киностудии, передает в среду местное издание "Думская"."Лица кавказской национальности по неизвестным причинам похитили барельеф маршала Георгия Жукова, который хранился в Одесской киностудии имени Довженко", - сообщило издание в своем Telegram-канале.Других подробностей пока не сообщается.Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20201017/odessa-1580233346.html
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одесская киностудия, ленинград, москва, ссср, украина, в мире

Барельеф Жукова похитили с Одесской киностудии, сообщили СМИ

19:00 11.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Барельеф маршала Георгия Жукова похитили с Одесской киностудии, передает в среду местное издание "Думская".
"Лица кавказской национальности по неизвестным причинам похитили барельеф маршала Георгия Жукова, который хранился в Одесской киностудии имени Довженко", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Других подробностей пока не сообщается.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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