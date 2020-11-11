Барельеф Жукова похитили с Одесской киностудии, сообщили СМИ
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Барельеф маршала Георгия Жукова похитили с Одесской киностудии, передает в среду местное издание "Думская".
"Лица кавказской национальности по неизвестным причинам похитили барельеф маршала Георгия Жукова, который хранился в Одесской киностудии имени Довженко", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Других подробностей пока не сообщается.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
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