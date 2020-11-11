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https://ria.ru/20201111/nyuton-1584130122.html
Обнаружены сотни старинных копий "Математических начал" Исаака Ньютона
Обнаружены сотни старинных копий "Математических начал" Исаака Ньютона
Американские ученые обнаружили почти 200 неучтенных экземпляров первого издания книги Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии". Это... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:59
2020-11-11T15:59
риа наука
математика
физика
калифорнийский технологический институт
история
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили почти 200 неучтенных экземпляров первого издания книги Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии". Это опровергает существующее мнение о том, что книга великого ученого была настолько сложна для его современников, что ее могли прочитать только единицы. Исследование опубликовано в журнале Annals of Science."Математические начала натуральной философии" — главный труд Исаака Ньютона, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем. Впервые труд был издан на латыни в 1687 году. В переписи известных экземпляров первого издания, опубликованной в 1953 году, фигурируют 187 книг. Новое исследование говорит, что на самом деле их было как минимум вдвое больше.Историки из Калифорнийского технологического института профессор Мордехай Файнгольд (Mordechai Feingold) и его бывший студент Андрей Своренчик (Andrej Svorenčík), работающий сейчас в Мангеймском университете в Германии, в течение десяти лет проводили скрупулезную детективную работу, отслеживая копии книги по всему миру.Более того, проанализировав печати собственников и заметки на полях некоторых экземпляров, а также связанные с ними письма и другие документы, исследователи выяснили, что "Начала" широко обсуждали и осмысливали не только в научной среде, но и в обществе."Одно из наших открытий заключается в том, что книга была более доступной, чем мы предполагали, — приводятся в пресс-релизе института слова Файнгольда. — В XVIII веке ньютоновские идеи, как позднее идеи Чарльза Дарвина и Альберта Эйнштейна, оказали значительное влияние на многие аспекты жизни. Люди надеялись найти аналогичные универсальные законы в других областях. И это сделало Ньютона канонической фигурой".Проект зародился, когда Своренчик, выходец из Словакии, писал курсовую работу о распространении "Начал" в Центральной Европе."Меня интересовало, есть ли копии книги, которые можно отследить до моего родного региона. Перепись 1953 года не включала никаких копий из Словакии, Чехии, Польши или Венгрии. Это понятно, поскольку перепись была проведена после того, как опустился "железный занавес", что затрудняло отслеживание копий".К удивлению Своренчика, он нашел гораздо больше копий, чем ожидал, и Файнгольд предложил ему заняться систематическим поиском первого издания "Начал".В итоге они обнаружили 199 неучтенных копий, которые существуют без документов в государственных и частных коллекциях в 27 странах, в том числе 35 копий — в Центральной Европе. Были среди них и ранее неопознанные, утерянные или украденные экземпляры. Всего же, по их оценкам, в 1687 году было напечатано около 600, а возможно, и 750 экземпляров первого издания книги.Основным лицом, стоящим за публикацией книги, был Эдмонд Галлей — известный английский ученый, именем которого названа комета. Фейнгольд рассказывает, что Галлей попросил Ньютона сделать расчеты эллиптических орбит некоторых тел в Солнечной системе."Когда Галлей увидел расчеты, он был так взволнован, что помчался обратно в Кембридж и буквально заставил Ньютона написать "Начала", — говорит Файнгольд. — Фактически, Галлей профинансировал первое издание книги".Исследователи надеются, что официальная публикация новой переписи экземпляров книги Ньютона вызовет отклик со стороны частных владельцев, книготорговцев и библиотек и это позволит найти другие ранее неизвестные экземпляры.Копии первого издания "Начал" продаются через аукционные дома, такие как Christie's и Sotheby's, а также на черном рынке по цене от 300 тысяч до трех миллионов долларов.
https://ria.ru/20200818/1575917036.html
https://ria.ru/20201016/vremya-1580163341.html
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математика, физика, калифорнийский технологический институт, история

Обнаружены сотни старинных копий "Математических начал" Исаака Ньютона

15:59 11.11.2020
 
© Фото : CaltechСтаринный экземпляр "Математических начал натуральной философии" Исаака Ньютона из коллекции Калифорнийского технологического института
Старинный экземпляр Математических начал натуральной философии Исаака Ньютона из коллекции Калифорнийского технологического института - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Caltech
Старинный экземпляр "Математических начал натуральной философии" Исаака Ньютона из коллекции Калифорнийского технологического института
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили почти 200 неучтенных экземпляров первого издания книги Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии". Это опровергает существующее мнение о том, что книга великого ученого была настолько сложна для его современников, что ее могли прочитать только единицы. Исследование опубликовано в журнале Annals of Science.
"Математические начала натуральной философии" — главный труд Исаака Ньютона, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем.
Впервые труд был издан на латыни в 1687 году. В переписи известных экземпляров первого издания, опубликованной в 1953 году, фигурируют 187 книг. Новое исследование говорит, что на самом деле их было как минимум вдвое больше.
Историки из Калифорнийского технологического института профессор Мордехай Файнгольд (Mordechai Feingold) и его бывший студент Андрей Своренчик (Andrej Svorenčík), работающий сейчас в Мангеймском университете в Германии, в течение десяти лет проводили скрупулезную детективную работу, отслеживая копии книги по всему миру.
Более того, проанализировав печати собственников и заметки на полях некоторых экземпляров, а также связанные с ними письма и другие документы, исследователи выяснили, что "Начала" широко обсуждали и осмысливали не только в научной среде, но и в обществе.
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"Одно из наших открытий заключается в том, что книга была более доступной, чем мы предполагали, — приводятся в пресс-релизе института слова Файнгольда. — В XVIII веке ньютоновские идеи, как позднее идеи Чарльза Дарвина и Альберта Эйнштейна, оказали значительное влияние на многие аспекты жизни. Люди надеялись найти аналогичные универсальные законы в других областях. И это сделало Ньютона канонической фигурой".
Проект зародился, когда Своренчик, выходец из Словакии, писал курсовую работу о распространении "Начал" в Центральной Европе.
"Меня интересовало, есть ли копии книги, которые можно отследить до моего родного региона. Перепись 1953 года не включала никаких копий из Словакии, Чехии, Польши или Венгрии. Это понятно, поскольку перепись была проведена после того, как опустился "железный занавес", что затрудняло отслеживание копий".
К удивлению Своренчика, он нашел гораздо больше копий, чем ожидал, и Файнгольд предложил ему заняться систематическим поиском первого издания "Начал".
В итоге они обнаружили 199 неучтенных копий, которые существуют без документов в государственных и частных коллекциях в 27 странах, в том числе 35 копий — в Центральной Европе. Были среди них и ранее неопознанные, утерянные или украденные экземпляры. Всего же, по их оценкам, в 1687 году было напечатано около 600, а возможно, и 750 экземпляров первого издания книги.
Основным лицом, стоящим за публикацией книги, был Эдмонд Галлей — известный английский ученый, именем которого названа комета. Фейнгольд рассказывает, что Галлей попросил Ньютона сделать расчеты эллиптических орбит некоторых тел в Солнечной системе.
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"Когда Галлей увидел расчеты, он был так взволнован, что помчался обратно в Кембридж и буквально заставил Ньютона написать "Начала", — говорит Файнгольд. — Фактически, Галлей профинансировал первое издание книги".
Исследователи надеются, что официальная публикация новой переписи экземпляров книги Ньютона вызовет отклик со стороны частных владельцев, книготорговцев и библиотек и это позволит найти другие ранее неизвестные экземпляры.
Копии первого издания "Начал" продаются через аукционные дома, такие как Christie's и Sotheby's, а также на черном рынке по цене от 300 тысяч до трех миллионов долларов.
 
РИА НаукаматематикафизикаКалифорнийский технологический институтистория
 
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