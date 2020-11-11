https://ria.ru/20201111/naznachenie-1584066792.html
Максима Шаскольского назначат главой ФАС, сообщил источник
Максима Шаскольского назначат главой ФАС, сообщил источник
Максим Шаскольский, освобожденный во вторник от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, будет назначен главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:57
2020-11-11T11:57
2020-11-11T12:11
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Максим Шаскольский, освобожденный во вторник от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, будет назначен главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вместо руководившего ведомством 16 лет Игоря Артемьева, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на документ правительства."Назначить Шаскольского Максима Алексеевича руководителем Федеральной антимонопольный службы", - передал источник содержание документа.Он уточнил, что документ датирован 11 ноября.
https://ria.ru/20201111/artemev-1584063216.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), санкт-петербург, политика