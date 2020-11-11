Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/miting-1584123206.html
Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване
Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване
Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:23
2020-11-11T15:23
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584114498_0:269:3077:2000_1400x0_80_0_0_f6adcbf239f103d20fe7952813c12c81.jpg
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.Ранее представитель пресс-службы полиции Армении сообщил РИА Новости, что около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана."Сотрудники правоохранительных органов отпустили 41 активиста, задержанных в ходе митинга на площади Свободы", - говорится в сообщении.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584084219.html
https://ria.ru/20201111/oppozitsiya-1584076111.html
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584114498_162:212:2610:2048_1400x0_80_0_0_f4f7e886e7168a6f47c626167d8421d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване

15:23 11.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.
Ранее представитель пресс-службы полиции Армении сообщил РИА Новости, что около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана.
"Сотрудники правоохранительных органов отпустили 41 активиста, задержанных в ходе митинга на площади Свободы", - говорится в сообщении.
В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 13:02Ситуация в Нагорном Карабахе
Депутат от "Процветающей Армении" заявила о перекрытых въездах в Ереван
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 12:34
Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния