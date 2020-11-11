https://ria.ru/20201111/miting-1584123206.html

Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване

Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване

Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:23

2020-11-11T15:23

2020-11-11T15:23

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.Ранее представитель пресс-службы полиции Армении сообщил РИА Новости, что около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана."Сотрудники правоохранительных органов отпустили 41 активиста, задержанных в ходе митинга на площади Свободы", - говорится в сообщении.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/erevan-1584084219.html

https://ria.ru/20201111/oppozitsiya-1584076111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире