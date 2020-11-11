Полиция отпустила 41 задержанного на митинге в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители отпустили 41 задержанного в ходе митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на полицию.
Ранее представитель пресс-службы полиции Армении сообщил РИА Новости, что около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана.
"Сотрудники правоохранительных органов отпустили 41 активиста, задержанных в ходе митинга на площади Свободы", - говорится в сообщении.
В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.