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Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев
Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев
За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
вооруженные силы рф
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники."За сутки совершено 27 самолетовылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов", - сказал Рудской на брифинге.
нагорный карабах
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, вооруженные силы рф, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире