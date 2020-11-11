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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584074728.html
Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев
Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев
За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:30
2020-11-11T12:30
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
вооруженные силы рф
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники."За сутки совершено 27 самолетовылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов", - сказал Рудской на брифинге.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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сергей рудской, вооруженные силы рф, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев

12:30 11.11.2020
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКолонна военной техники российских миротворцев в Самарской области перед отправкой в Нагорный Карабах
Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области перед отправкой в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
"За сутки совершено 27 самолетовылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов", - сказал Рудской на брифинге.
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Ситуация в Нагорном КарабахеСергей РудскойВооруженные силы РФНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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