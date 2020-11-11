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Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев

Россия за сутки перебросила в Карабах 414 миротворцев

За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:30

2020-11-11T12:30

2020-11-11T12:30

ситуация в нагорном карабахе

сергей рудской

вооруженные силы рф

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. За минувшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники."За сутки совершено 27 самолетовылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов", - сказал Рудской на брифинге.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рудской, вооруженные силы рф, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире