Кремль рассказал о задачах российских миротворцев в Карабахе
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкКолонна военной техники российских миротворцев в Самарской области перед отправкой в Нагорный Карабах
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это обеспечение. Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, означает ли мандат миротворческого контингента на остановку военных действий, возможность использования оружия на поражение.
Песков добавил, что миротворцы вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью, они обладают определенной техникой, "поэтому из этого надо исходить".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.