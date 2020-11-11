https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073867.html

Кремль рассказал о задачах российских миротворцев в Карабахе

Кремль рассказал о задачах российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:27

2020-11-11T12:27

2020-11-11T12:27

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050881_0:100:3072:1828_1400x0_80_0_0_02613f580485f6eff2ffbd5ccab1d357.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что миротворцы вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью, они обладают определенной техникой, "поэтому из этого надо исходить".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072657.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире