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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584071424.html
Россия выставит 16 постов миротворцев в Карабахе
Россия выставит 16 постов миротворцев в Карабахе
Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
вооруженные силы рф
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.В ночь на вторник стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить боевые действия в Карабахе и согласились на ввод российских миротворцев.На эти посты, по его словам, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения"."Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил генерал.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
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сергей рудской, вооруженные силы рф, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Россия выставит 16 постов миротворцев в Карабахе

12:18 11.11.2020
 
© REUTERS / Francesco BrembatiРоссийские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Francesco Brembati
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
В ночь на вторник стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить боевые действия в Карабахе и согласились на ввод российских миротворцев.

"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - сказал Рудской на брифинге.

На эти посты, по его словам, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".
"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил генерал.
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Ситуация в Нагорном КарабахеСергей РудскойВооруженные силы РФНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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