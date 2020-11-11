https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584071424.html
Россия выставит 16 постов миротворцев в Карабахе
Россия выставит 16 постов миротворцев в Карабахе
Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
вооруженные силы рф
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.В ночь на вторник стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить боевые действия в Карабахе и согласились на ввод российских миротворцев.На эти посты, по его словам, "возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения"."Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил генерал.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
2020-11-11T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, вооруженные силы рф, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире