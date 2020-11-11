https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584068603.html
Направленных в Карабах российских миротворцев снабдили БТР
Направленных в Карабах российских миротворцев снабдили БТР
Российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащен самым современным вооружением и специальной техникой, в том... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:06
2020-11-11T12:06
2020-11-11T12:06
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
бтр-82
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский миротворческий контингент, направленный в зону нагорно-карабахского конфликта, оснащен самым современным вооружением и специальной техникой, в том числе БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун", сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой. В том числе - бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия", - сказал Рудской на брифинге в среду."Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнул Рудской.По его словам, "личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах".
нагорный карабах
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, бтр-82, нагорный карабах, в мире