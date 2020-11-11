Министр обороны Армении поблагодарил Россию за миротворцев в Карабахе
01:02 11.11.2020 (обновлено: 01:10 11.11.2020)
ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.
"Размещение миротворческих сил России (в Нагорном Карабахе - ред.) - лучший вариант", - сказал Тоноян Общественному телевидению Армении.
Он отметил, что план дислокации российских миротворцев был разработан за очень короткое время, а соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе больше всего касался именно их.
"Мы благодарим Россию за содействие", - отметил министр.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев счел подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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