https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584023922.html

Министр обороны Армении поблагодарил Россию за миротворцев в Карабахе

Министр обороны Армении поблагодарил Россию за миротворцев в Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 11.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

россия

давид тоноян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.Он отметил, что план дислокации российских миротворцев был разработан за очень короткое время, а соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе больше всего касался именно их."Мы благодарим Россию за содействие", - отметил министр.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом Владимиром Путиным, боевые действия в Нагорном Карабахе остановлены с полуночи 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян назвал это соглашение крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев счел подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид тоноян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире