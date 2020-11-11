https://ria.ru/20201111/metodika-1584173893.html

Новая методика самооценки брендов поможет вытеснить с рынка гринвошинг

Новая методика самооценки брендов поможет вытеснить с рынка гринвошинг

"Зеленым" стандартам для бизнеса скоро может быть придан нормативный статус, эта мера поможет вытеснить с рынка "гринвошинговую" (не истинно экологичную)... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:04

2020-11-11T19:04

2020-11-11T19:04

экология

экономика

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. "Зеленым" стандартам для бизнеса скоро может быть придан нормативный статус, эта мера поможет вытеснить с рынка "гринвошинговую" (не истинно экологичную) продукцию, считает заместитель руководителя АНО "Российская система качества", член Экспертного совета Лиги зеленых брендов Елена Саратцева.Саратцева выступила на онлайн-конференции, организованной Лигой зеленых брендов, где была представлена новая уникальная методика самооценки устойчивых компаний. Как отмечалось на встрече, не секрет, что прилавки сейчас заполнены продукцией, которая, если верить упаковке, позиционируется как "экологически чистая", но на деле уверения производителей не всегда подтверждаются."У нас множество систем сертификации. Только на экологическую тему на сайте Росстандарта можно найти свыше 30 систем сертификации. Сориентироваться в этом многообразии потребителю очень трудно. Необходимо, чтобы эти критерии из статуса декларативного приобрели статус нормативный. Мы можем рассчитывать, что единый знак получит силу национального бренда. Создание стандартов сможет оценивать все бренды с точки зрения единого подхода. Тогда мы и поймем, кто гринвошинг, а кто нет", - сказала Саратцева.Как отметила замруководителя Роскачества, проблема состоит в том, чтобы выработать единую программу оценки качества товаров и услуг.С целью решения этой проблемы на конференции была представлена методология самооценки брендов, которая позволяет производителям товаров и услуг, а также корпоративным брендам самостоятельно оценить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития. Система была разработана по инициативе компании "Юнилевер" в партнерстве с коммуникационным проектом об устойчивом развитии +1 и компанией "Делойт" в качестве интеллектуального партнера Лиги. "Рынок зеленого инвестирования в этом году достиг показателя в триллион долларов. Этот инструмент только начинает внедряться в российский рынок", - отметила создатель и руководитель проекта +1 Анастасия Попова.По словам экспертов, "зеленый" бизнес приветствуют не только инвесторы и государство, но и простые потребители."Покупатели все чаще обращают внимание на бренды, которые декларируют гражданскую позицию. Цель Лиги зеленых брендов – актуализировать в потребителе потребность приобретать не только то, что написано на упаковке, а чуть больше - ответственность и устойчивость бренда", - объяснила руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании "Юнилевер Русь" Ирина Антюшина.Организаторы Лиги остановились на термине "зеленый", вместо более точного, но менее понятного для потребителя термина "устойчивый" в названии Лиги. "Термин "зеленый" мы понимаем не только как совокупность экологических, но и социальных, и экономических факторов", - добавила Антюшина.По ее словам, цель основателей Лиги зеленых брендов была амбициозной. Ведь в мире существует множество систем сертификации и отраслевой оценки компаний и брендов. Нужно было сделать комплексную, всеохватную систему самооценки компаний и брендов из различных отраслей. Согласно разработанной Лигой методике, компании прежде всего оценивают себя сами. Не обязательно даже оглашать полученные результаты."Для брендов такая методическая самооценка - этап развития, возможность понять, чего не хватает. Четыре бренда "Юнилевер Русь" приняли участие в самооценке и проанализировали свой бизнес. Хотя мы не разглашаем результаты оценки, я, как участник процесса, знаю, что наши бренды заняли не первое место. Так что предположение, что Лига была создана по нашему заказу, отпадает", - пояснила Антюшина.Согласно предложенной методике, самооценка брендов проводится по трем направлениям: экологичность, корпоративное управление и социальная сфера."Первично были разработаны 20 критериев. Экологии касаются девять из них, корпуправления – восемь, социальной сферы – три. Любая компания может заполнить оценочный лист, самостоятельно принимая решение – оглашать или нет результат. Главное - проанализировать состояние дел в собственной компании и понять, как можно улучшить ситуацию. Полное соответствие критерию оценивается в один балл, частичное – в 0,5 балла. Для признания компании "зеленой" надо набрать 12 баллов из двадцати. Сразу скажу, что компании, которые набрали максимальное количество баллов – есть", - заявил руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании "Делойт" Иван Кухнин. Он отметил, что на конференции представили вторую часть методики самообследования для устойчивых компаний, которая стала завершающим этапом формирования методологии."В рамках работы над вторым этапом методологии члены Экспертного совета выявили наиболее существенные критерии ответственности для каждой из отраслей, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью, социально-экономическими условиями и охраной окружающей среды", - уточнил Кухнин.В настоящее время, по информации Кухнина, такую самооценку прошли около 30 компаний – представителей крупного российского бизнеса из 10 индустрий – от производства продуктов питания до оказания телекоммуникационных услуг."Мы с коллегами прорабатываем вопрос о придании Лиге зеленых брендов официального статуса. Сейчас работаем над тем, чтобы лига стала автономной некоммерческой организацией, чтобы мы могли проще формализовать отношения с рядом других организаций. Это будет реализовано либо в конце 2020, либо в начале 2021 года", - добавила Антюшина.Заместитель руководителя Роскачества отметила, что разработки Лиги зеленых брендов интересуют специалистов ведомства и после апробации методики будут приняты за основу для будущей стандартизации.

https://ria.ru/20200713/1574254867.html

https://ria.ru/20200327/1569259749.html

https://ria.ru/20201024/nasekomye-1580992439.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, экономика