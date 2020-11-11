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В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил Скотланд-Ярд. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:16
2020-11-11T23:45
скотленд-ярд
эдмонтон
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил Скотланд-Ярд."Около 18.58 среды (21.58 мск) 11 ноября автомобиль врезался в здание полицейского участка в Эдмонтоне (около 15 километров от центра Лондона). Мужчина (информация о нем не называется) был задержан в связи с инцидентом. Автомобиль остается на месте происшествия, его обследуют полицейские", - говорится в заявлении полиции. "На данном этапе сообщений о пострадавших не поступало", - добавляет Скотланд-Ярд.На место прибыли машины скорой помощи и пожарных. Место происшествия оцеплено.Полиция просит СМИ и пользователей соцсетей избегать спекуляций при сообщении о произошедшем."Мы осведомлены о спекуляциях в соцсетях относительно данного инцидента в Эдмонтоне. Мы обнародуем все факты, как только сможем, мы обязаны давать точную информацию", - сообщается в Twitter лондонской полиции.
https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/-proisshestviya-1582181262.html
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скотленд-ярд, эдмонтон, лондон, в мире

В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок

23:16 11.11.2020 (обновлено: 23:45 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Лондоне
Полицейский автомобиль в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил Скотланд-Ярд.
"Около 18.58 среды (21.58 мск) 11 ноября автомобиль врезался в здание полицейского участка в Эдмонтоне (около 15 километров от центра Лондона). Мужчина (информация о нем не называется) был задержан в связи с инцидентом. Автомобиль остается на месте происшествия, его обследуют полицейские", - говорится в заявлении полиции.
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"На данном этапе сообщений о пострадавших не поступало", - добавляет Скотланд-Ярд.
На место прибыли машины скорой помощи и пожарных. Место происшествия оцеплено.
Полиция просит СМИ и пользователей соцсетей избегать спекуляций при сообщении о произошедшем.
"Мы осведомлены о спекуляциях в соцсетях относительно данного инцидента в Эдмонтоне. Мы обнародуем все факты, как только сможем, мы обязаны давать точную информацию", - сообщается в Twitter лондонской полиции.
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Скотленд-ЯрдЭдмонтонЛондонВ мире
 
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