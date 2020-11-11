https://ria.ru/20201111/london-1584199636.html
В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил Скотланд-Ярд. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:16
2020-11-11T23:16
2020-11-11T23:45
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Неизвестный на автомобиле врезался в здание полицейского участка на северной окраине Лондона, пострадавших нет, водитель задержан, сообщил Скотланд-Ярд."Около 18.58 среды (21.58 мск) 11 ноября автомобиль врезался в здание полицейского участка в Эдмонтоне (около 15 километров от центра Лондона). Мужчина (информация о нем не называется) был задержан в связи с инцидентом. Автомобиль остается на месте происшествия, его обследуют полицейские", - говорится в заявлении полиции. "На данном этапе сообщений о пострадавших не поступало", - добавляет Скотланд-Ярд.На место прибыли машины скорой помощи и пожарных. Место происшествия оцеплено.Полиция просит СМИ и пользователей соцсетей избегать спекуляций при сообщении о произошедшем."Мы осведомлены о спекуляциях в соцсетях относительно данного инцидента в Эдмонтоне. Мы обнародуем все факты, как только сможем, мы обязаны давать точную информацию", - сообщается в Twitter лондонской полиции.
https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/-proisshestviya-1582181262.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скотленд-ярд, эдмонтон, лондон, в мире