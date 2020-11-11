https://ria.ru/20201111/krym-1584165226.html

В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах

В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах

Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым... РИА Новости, 11.11.2020

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россия

эмине джапарова

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым принадлежащим Украине.Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой Крым показан частью России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эмине джапарова, республика крым, украина, в мире