https://ria.ru/20201111/krym-1584165226.html
В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах
В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах
Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:10
2020-11-11T18:10
2020-11-11T19:30
россия
эмине джапарова
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_2b6caaeead1759e7feafa1cd5fcb9bc3.jpg
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым принадлежащим Украине.Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой Крым показан частью России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_f9c91f469e73b746f41769bebb5aa0bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эмине джапарова, республика крым, украина, в мире
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости.
Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова
настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым принадлежащим Украине
.
Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой Крым
показан частью России.
"Напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает украинский статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляет BMW, должны отражать тот факт, что Крым — это Украина, и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам", — написала Джапарова в твиттере.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.