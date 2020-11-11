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В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах
В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах
Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:10
2020-11-11T19:30
россия
эмине джапарова
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым принадлежащим Украине.Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой Крым показан частью России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201110/krym-1583862143.html
россия
республика крым
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россия, эмине джапарова, республика крым, украина, в мире

В МИД Украины потребовали от BMW изменить статус Крыма в навигаторах

18:10 11.11.2020 (обновлено: 19:30 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Первый украинский замминистра иностранных дел Эмине Джапарова настаивает на том, чтобы немецкая компания BMW на всех своих навигационных картах отображала Крым принадлежащим Украине.
Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой Крым показан частью России.

"Напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая подтверждает украинский статус Крыма. Все навигационные карты, которые предоставляет BMW, должны отражать тот факт, что Крым — это Украина, и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам", — написала Джапарова в твиттере.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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