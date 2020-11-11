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https://ria.ru/20201111/koyki-1584094832.html
Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом
Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом
Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводятся в стенограмме встречи с РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:41
2020-11-11T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы.Это субъекты, где стационары загружены на 90%, пояснила она.Еще в четырех регионах заняты более 95% коек. Это Хакасия, Чувашия, Ивановская и Еврейская автономная области.В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что общая загруженность по стране составляет 82%.На прошлой неделе Минздрав поручил обеспечить на местах до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусом.В России выявили 1,8 миллиона инфицированных, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.В мире число заразившихся превысило 50 миллионов, скончались как минимум 1,2 миллиона. Первые строчки по числу пациентов занимают США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом

13:41 11.11.2020 (обновлено: 14:43 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы.
Это субъекты, где стационары загружены на 90%, пояснила она.
Еще в четырех регионах заняты более 95% коек. Это Хакасия, Чувашия, Ивановская и Еврейская автономная области.
В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что общая загруженность по стране составляет 82%.
На прошлой неделе Минздрав поручил обеспечить на местах до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусом.
В России выявили 1,8 миллиона инфицированных, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.
В мире число заразившихся превысило 50 миллионов, скончались как минимум 1,2 миллиона. Первые строчки по числу пациентов занимают США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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