https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583744800.html

В России заняты 82% коек для больных COVID-19

В России заняты 82% коек для больных COVID-19

Занятость коек для больных коронавирусом сегодня составляет около 82%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:55

2020-11-09T13:55

2020-11-09T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Занятость коек для больных коронавирусом сегодня составляет около 82%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В стране уже развернуто 260 тысяч коек... Занятость коек - на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходило в режиме видеосвязи.По словам министра, в стране есть регионы, где наблюдается дефицит коечного фонда, в 53 субъектах РФ занятость коек превышает 80%, в отношении них принимаются решения по дополнительному развертыванию мест.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество