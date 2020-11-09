https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583744800.html
В России заняты 82% коек для больных COVID-19
В России заняты 82% коек для больных COVID-19
Занятость коек для больных коронавирусом сегодня составляет около 82%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:55
2020-11-09T13:55
2020-11-09T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Занятость коек для больных коронавирусом сегодня составляет около 82%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В стране уже развернуто 260 тысяч коек... Занятость коек - на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое проходило в режиме видеосвязи.По словам министра, в стране есть регионы, где наблюдается дефицит коечного фонда, в 53 субъектах РФ занятость коек превышает 80%, в отношении них принимаются решения по дополнительному развертыванию мест.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество