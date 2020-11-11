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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584082719.html
В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения вводятся в Петербурге с 14 ноября по 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:56
2020-11-11T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Петербурге с 14 ноября по 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года… "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Уточняется, что период действия новых мер - с 14 ноября по 15 января.Ранее Беглов неоднократно предупреждал, что городские власти будут вынуждены ужесточить ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса

12:56 11.11.2020 (обновлено: 13:12 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Петербурге с 14 ноября по 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года… "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что период действия новых мер - с 14 ноября по 15 января.
Ранее Беглов неоднократно предупреждал, что городские власти будут вынуждены ужесточить ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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