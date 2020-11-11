https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584082719.html
В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса
В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения вводятся в Петербурге с 14 ноября по 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:56
2020-11-11T12:56
2020-11-11T13:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Петербурге с 14 ноября по 15 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года… "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Уточняется, что период действия новых мер - с 14 ноября по 15 января.Ранее Беглов неоднократно предупреждал, что городские власти будут вынуждены ужесточить ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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