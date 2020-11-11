https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html

Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19

Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:31

2020-11-11T08:31

2020-11-11T09:16

распространение нового коронавируса

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новосибирск

общество

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НОВОСИБИРСК, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет действие нового коронавируса, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук"."Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов", — говорится в сообщении.Исследователи подали заявку на изобретение "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus".Издание сообщает, что ученые в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин — концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат проявил слабую активность в отношении вируса.По словам завлабораторией микологии "Вектора" профессора Тамары Тепляковой, эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, ей пришлось проверить на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. Все отметили, что через пять-семь дней симптомы инфекции исчезали. Одним из важных свойств чаги также является повышение текучести крови.Ученые объясняют терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба. Среди них — высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30 процентов), образующие комплекс с противоопухолевой активностью, птерины с цитостатическим действием, стероидные вещества, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и так далее. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов."Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД, безусловно, необходимы дальнейшие исследования. Но в любом случае безопасные экстракт и обычный чай из чаги можно принимать в профилактических целях — для снижения риска заболеть не только вирусными, но и онкологическими болезнями", — сообщает издание.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584026466.html

https://ria.ru/20201110/profilaktika-1584020404.html

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, общество