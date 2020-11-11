https://ria.ru/20201111/karabakh-1584196137.html

Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников

Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников

Эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников, говорится в заявлении Рабочей группы ООН по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T22:15

2020-11-11T22:15

2020-11-11T22:15

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сирия

оон

азербайджан

армения

в мире

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ЖЕНЕВА, 11 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников, говорится в заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников, распространенном в среду."Мы настоятельно призываем стороны и поддерживающие их государства немедленно отозвать любых наемников и связанных с ними лиц и не участвовать в дальнейшей вербовке, финансировании и их размещении", - говорится в заявлении экспертов.В Рабочую группу ООН по использованию наемников входят пять независимых экспертов: Елена Апарак, Лилиан Бобеа, Равиндран Дэниэл, Сорша МакЛеод и председатель Крис Кваджа.Эксперты отметили достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в нагорно-карабахском конфликте и выразили надежду, что оно приведет к устойчивому миру в регионе. При этом они выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне конфликта и вокруг нее.В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта. По мнению экспертов ООН, боевики мотивированы в первую очередь частной выгодой, так как в случае смерти их родственникам, как сообщается, обещали финансовую компенсацию и турецкое гражданство.Кроме того, согласно сообщениям, Турция осуществляла крупномасштабную вербовку и передачу сирийских мужчин Азербайджану через вооруженные группировки, некоторые из которых связаны с оппозиционной Сирийской национальной армией. При этом сирийские боевики, развернутые в Азербайджане предположительно связаны с вооруженными группами и отдельными лицами, которые в ряде случаев обвинялись в военных преступлениях и серьезных нарушениях прав человека во время конфликта в Сирии."Предполагаемая роль Турции тем более тревожна, учитывая аналогичные утверждения, сделанные ранее в этом году Рабочей группой в связи с ее ролью в вербовке, развертывании и финансировании боевиков для участия в конфликте в Ливии", - отметил председатель рабочей группы Крис Кваджа, слова которого приводятся в сообщении.Рабочая группа также получила сообщения, указывающие на то, что Армения участвовала в развертывании иностранных граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте. Эксперты изучают эти сообщения, чтобы установить возможные связи с деятельностью, связанной с наемниками, например, их возможные мотивы.Как отмечается, Рабочая группа передала свои опасения по поводу ситуации с иностранными боевиками непосредственно правительствам Азербайджана и Турции и проинформировала также Сирию.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582458809.html

нагорный карабах

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-11T22:15 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сирия, оон, азербайджан, армения, в мире