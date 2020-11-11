Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
ЖЕНЕВА, 11 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников, говорится в заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников, распространенном в среду.
"Мы настоятельно призываем стороны и поддерживающие их государства немедленно отозвать любых наемников и связанных с ними лиц и не участвовать в дальнейшей вербовке, финансировании и их размещении", - говорится в заявлении экспертов.
В Рабочую группу ООН по использованию наемников входят пять независимых экспертов: Елена Апарак, Лилиан Бобеа, Равиндран Дэниэл, Сорша МакЛеод и председатель Крис Кваджа.
Эксперты отметили достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в нагорно-карабахском конфликте и выразили надежду, что оно приведет к устойчивому миру в регионе. При этом они выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне конфликта и вокруг нее.
В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта. По мнению экспертов ООН, боевики мотивированы в первую очередь частной выгодой, так как в случае смерти их родственникам, как сообщается, обещали финансовую компенсацию и турецкое гражданство.
Кроме того, согласно сообщениям, Турция осуществляла крупномасштабную вербовку и передачу сирийских мужчин Азербайджану через вооруженные группировки, некоторые из которых связаны с оппозиционной Сирийской национальной армией. При этом сирийские боевики, развернутые в Азербайджане предположительно связаны с вооруженными группами и отдельными лицами, которые в ряде случаев обвинялись в военных преступлениях и серьезных нарушениях прав человека во время конфликта в Сирии.
"Предполагаемая роль Турции тем более тревожна, учитывая аналогичные утверждения, сделанные ранее в этом году Рабочей группой в связи с ее ролью в вербовке, развертывании и финансировании боевиков для участия в конфликте в Ливии", - отметил председатель рабочей группы Крис Кваджа, слова которого приводятся в сообщении.
Рабочая группа также получила сообщения, указывающие на то, что Армения участвовала в развертывании иностранных граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте. Эксперты изучают эти сообщения, чтобы установить возможные связи с деятельностью, связанной с наемниками, например, их возможные мотивы.
Как отмечается, Рабочая группа передала свои опасения по поводу ситуации с иностранными боевиками непосредственно правительствам Азербайджана и Турции и проинформировала также Сирию.