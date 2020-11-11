https://ria.ru/20201111/karabakh-1584076784.html
В Кремле рассказали, как принималось решение о миротворцах в Карабахе
В Кремле рассказали, как принималось решение о миротворцах в Карабахе
Решению о введении российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха предшествовал длительный и напряженный процесс поисков путей для остановки войны,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:36
2020-11-11T12:36
2020-11-11T12:36
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решению о введении российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха предшествовал длительный и напряженный процесс поисков путей для остановки войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному процессу и напряженному процессу поисков путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло. Это сложный процесс, и все, что нужно о нем рассказать, было рассказано. Не более того", - заявил Песков журналистам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире