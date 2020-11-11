https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072657.html

В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху

В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху

Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:23

2020-11-11T12:23

2020-11-11T12:23

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

турция

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева про совместные миротворческие силы РФ и Турции.Он также заявил, что центр будет находиться именно на территории Азербайджана, а не на территории Нагорного Карабаха.

https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, турция, азербайджан, в мире