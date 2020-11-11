https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072657.html
В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху
В Кремле рассказали о взаимодействии с Турцией по Карабаху
Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:23
2020-11-11T12:23
2020-11-11T12:23
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
турция
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идет о мониторинговом центре", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева про совместные миротворческие силы РФ и Турции.Он также заявил, что центр будет находиться именно на территории Азербайджана, а не на территории Нагорного Карабаха.
https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, турция, азербайджан, в мире