https://ria.ru/20201111/karabakh-1584071566.html

Функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить, заявили в Кремле

Функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить, заявили в Кремле

Функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить, они не были конкретизированы в заявлении трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:18

2020-11-11T12:18

2020-11-11T12:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить, они не были конкретизированы в заявлении трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении, но исходя из основной функции миротворческого контингента, этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор (соединяющий Армению и НКР), где также они будут размещены. Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о функциях российских миротворцев в Карабахе.Он добавил, что другие нюансы еще предстоит уточнить."Каких-либо разговоров на этот счет не было, здесь я не могу сказать, войдет это в их функции и обязанности или не войдет", - отметил Песков, говоря о возможной охране миротворцами религиозных объектов.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху. 2020-11-11T12:18 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире