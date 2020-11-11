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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584071566.html
Функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить, заявили в Кремле
Функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить, заявили в Кремле
Функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить, они не были конкретизированы в заявлении трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:18
2020-11-11T12:18
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить, они не были конкретизированы в заявлении трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении, но исходя из основной функции миротворческого контингента, этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор (соединяющий Армению и НКР), где также они будут размещены. Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о функциях российских миротворцев в Карабахе.Он добавил, что другие нюансы еще предстоит уточнить."Каких-либо разговоров на этот счет не было, здесь я не могу сказать, войдет это в их функции и обязанности или не войдет", - отметил Песков, говоря о возможной охране миротворцами религиозных объектов.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны
Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху.
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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Функции миротворцев в Карабахе предстоит уточнить, заявили в Кремле

12:18 11.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео
Разгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить, они не были конкретизированы в заявлении трех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении, но исходя из основной функции миротворческого контингента, этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор (соединяющий Армению и НКР), где также они будут размещены. Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о функциях российских миротворцев в Карабахе.
Он добавил, что другие нюансы еще предстоит уточнить.
"Каких-либо разговоров на этот счет не было, здесь я не могу сказать, войдет это в их функции и обязанности или не войдет", - отметил Песков, говоря о возможной охране миротворцами религиозных объектов.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
Разгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 12:15Ситуация в Нагорном Карабахе
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевДмитрий ПесковНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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