Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРазгрузка и выдвижение миротворцев ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, на аэродроме Эребуни в Армении. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.
"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал Рудской на брифинге в среду.
По его словам, "подразделения первого миротворческого батальона 15 отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.