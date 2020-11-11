Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070067.html
В Генштабе России сообщили о прекращении боев в Карабахе
В Генштабе России сообщили о прекращении боев в Карабахе
Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:12
2020-11-11T12:12
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583952387_0:296:3115:2048_1400x0_80_0_0_83d0b576e962b1d2afadc8dc18dd2c7b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации"."Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - продолжил Рудской.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584029339.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583952387_356:0:3087:2048_1400x0_80_0_0_f3c70d529b90bd1ecb03ee72af0b810e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Генштабе России сообщили о прекращении боев в Карабахе

12:12 11.11.2020
 
© REUTERS / Francesco BrembatiРоссийские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Francesco Brembati
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооружённых сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", - сказал Рудской на брифинге в среду.

Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Мир для Нагорного Карабаха: кто за что боролся
"Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - продолжил Рудской.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 05:21Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСергей РудскойНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния