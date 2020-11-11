https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070067.html

В Генштабе России сообщили о прекращении боев в Карабахе

В Генштабе России сообщили о прекращении боев в Карабахе

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 11.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

сергей рудской

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации"."Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - продолжил Рудской.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584029339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире