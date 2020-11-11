Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху
11:59 11.11.2020 (обновлено: 22:30 11.11.2020)
БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления Азербайджана, России и Армении по Карабаху, заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Официальные лица Франции, в противовес мандату Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями. Франция проводит открытую проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана, тогда как должна в соответствии со своим мандатом выступать в качестве нейтральной стороны. Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Наверное, Франция испытывает ревность из-за роли России в этом вопросе. Подписание премьер-министром Армении этого документа уже говорит обо всём. Франция сейчас пытается стать армянином больше, чем сами армяне. У Франции нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил Гаджиев.
По его словам, "тогда как Франция в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ не предприняла шагов для устранения оккупации Армении против Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, сейчас демонстрирует одностороннюю активность".
"Интересно, волновало когда-либо Францию за эти 30 лет возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли? Но, напротив, Францию продолжает беспокоить освобождение азербайджанских территорий и обеспечение верховенства международного права. Резюмируя, хочу напомнить официальным структурам Франции, что название исторического азербайджанского города, занимающего особое место в сердце азербайджанского народа и освобожденного от оккупации, - Шуша, а не Шуши", - резюмировал он.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.