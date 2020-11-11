https://ria.ru/20201111/karabakh-1584067134.html

Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху

Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху

Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:59

2020-11-11T11:59

2020-11-11T22:30

ситуация в нагорном карабахе

хикмет гаджиев

обсе

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/130740/29/1307402941_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f1b63bcad5680a46a1f40b79824a6b8b.jpg

БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления Азербайджана, России и Армении по Карабаху, заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев."Официальные лица Франции, в противовес мандату Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями. Франция проводит открытую проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана, тогда как должна в соответствии со своим мандатом выступать в качестве нейтральной стороны. Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Наверное, Франция испытывает ревность из-за роли России в этом вопросе. Подписание премьер-министром Армении этого документа уже говорит обо всём. Франция сейчас пытается стать армянином больше, чем сами армяне. У Франции нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил Гаджиев.По его словам, "тогда как Франция в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ не предприняла шагов для устранения оккупации Армении против Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, сейчас демонстрирует одностороннюю активность".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, обсе, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире