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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584067134.html
Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху
Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху
Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:59
2020-11-11T22:30
ситуация в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
обсе
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления Азербайджана, России и Армении по Карабаху, заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев."Официальные лица Франции, в противовес мандату Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями. Франция проводит открытую проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана, тогда как должна в соответствии со своим мандатом выступать в качестве нейтральной стороны. Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Наверное, Франция испытывает ревность из-за роли России в этом вопросе. Подписание премьер-министром Армении этого документа уже говорит обо всём. Франция сейчас пытается стать армянином больше, чем сами армяне. У Франции нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил Гаджиев.По его словам, "тогда как Франция в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ не предприняла шагов для устранения оккупации Армении против Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, сейчас демонстрирует одностороннюю активность".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
нагорный карабах
франция
азербайджан
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хикмет гаджиев, обсе, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху

11:59 11.11.2020 (обновлено: 22:30 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Париж не обладает полномочиями говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления Азербайджана, России и Армении по Карабаху, заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Официальные лица Франции, в противовес мандату Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями. Франция проводит открытую проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана, тогда как должна в соответствии со своим мандатом выступать в качестве нейтральной стороны. Франция не имеет какой-либо роли в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Наверное, Франция испытывает ревность из-за роли России в этом вопросе. Подписание премьер-министром Армении этого документа уже говорит обо всём. Франция сейчас пытается стать армянином больше, чем сами армяне. У Франции нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил Гаджиев.
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По его словам, "тогда как Франция в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ не предприняла шагов для устранения оккупации Армении против Азербайджана и выполнения резолюций Совбеза ООН, сейчас демонстрирует одностороннюю активность".

"Интересно, волновало когда-либо Францию за эти 30 лет возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли? Но, напротив, Францию продолжает беспокоить освобождение азербайджанских территорий и обеспечение верховенства международного права. Резюмируя, хочу напомнить официальным структурам Франции, что название исторического азербайджанского города, занимающего особое место в сердце азербайджанского народа и освобожденного от оккупации, - Шуша, а не Шуши", - резюмировал он.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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