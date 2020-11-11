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Краснодарский край
https://ria.ru/20201111/ipoteka-1584162512.html
На Кубани выдали более 22 миллиардов рублей в рамках льготной ипотеки
На Кубани выдали более 22 миллиардов рублей в рамках льготной ипотеки
Краснодарский край входит в число лидеров среди российских регионов по объему выданных льготных кредитов на жилье в новостройках, с начала текущего года по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:57
2020-11-11T17:57
краснодарский край
ростовская область
краснодарский край
санкт-петербург
экономика
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Краснодарский край входит в число лидеров среди российских регионов по объему выданных льготных кредитов на жилье в новостройках, с начала текущего года по такой программе на Кубани выдано около 22,4 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что за счет возмещения государством части недополученных банками доходов по займам, ипотека обходится заемщику по ставке до 6,5% годовых."С начала года по льготной ипотеке для приобретения жилья на первичном рынке выдано 11583 ипотечных кредита на 22,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По этому показателю Краснодарский край занимает в стране третье место - после Санкт-Петербурга и Ростовской области."Также возрастает интерес к "сельской ипотеке". Госпрограмма РФ "Комплексное развитие сельских территорий" предусматривает улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности. Основой является предоставление займов с минимальной ставкой 0,1- 3% годовых. С начала текущего года 350 кубанских семей получили такие кредиты на сумму 686,6 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.Уточняется, что программы стали востребованы в условиях пандемии коронавируса и осложнения экономической ситуации.
https://ria.ru/20201111/kuban-1584058443.html
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ростовская область, краснодарский край, санкт-петербург, экономика

На Кубани выдали более 22 миллиардов рублей в рамках льготной ипотеки

17:57 11.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Краснодарский край входит в число лидеров среди российских регионов по объему выданных льготных кредитов на жилье в новостройках, с начала текущего года по такой программе на Кубани выдано около 22,4 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что за счет возмещения государством части недополученных банками доходов по займам, ипотека обходится заемщику по ставке до 6,5% годовых.
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"С начала года по льготной ипотеке для приобретения жилья на первичном рынке выдано 11583 ипотечных кредита на 22,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По этому показателю Краснодарский край занимает в стране третье место - после Санкт-Петербурга и Ростовской области.
"Также возрастает интерес к "сельской ипотеке". Госпрограмма РФ "Комплексное развитие сельских территорий" предусматривает улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности. Основой является предоставление займов с минимальной ставкой 0,1- 3% годовых. С начала текущего года 350 кубанских семей получили такие кредиты на сумму 686,6 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что программы стали востребованы в условиях пандемии коронавируса и осложнения экономической ситуации.
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