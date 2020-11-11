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В Ереване демонстранты направились к зданию правительства
В Ереване демонстранты направились к зданию правительства
Колонна демонстрантов в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направилась с площади Свободы к зданию правительства республики, передает... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:21
2020-11-11T14:35
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
беспорядки в ереване
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Колонна демонстрантов в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направилась с площади Свободы к зданию правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе."Мы движемся к зданию правительства, у нас нет правительства, оно бездействует. Одновременно требуем экстренного заседания парламента… Мы должны решить вопрос ухода Никола Пашиняна и его хунты в течение часов", - сказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что к сложившейся в Карабахе ситуации "привела бездарная внешняя политика Пашиняна", в результате чего "был подписан предательский документ".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html
баку
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире

В Ереване демонстранты направились к зданию правительства

14:21 11.11.2020 (обновлено: 14:35 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Асатур ЕсаянцАкция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Колонна демонстрантов в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направилась с площади Свободы к зданию правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе.
"Мы движемся к зданию правительства, у нас нет правительства, оно бездействует. Одновременно требуем экстренного заседания парламента… Мы должны решить вопрос ухода Никола Пашиняна и его хунты в течение часов", - сказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что к сложившейся в Карабахе ситуации "привела бездарная внешняя политика Пашиняна", в результате чего "был подписан предательский документ".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Никол ПашинянИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияБеспорядки в ЕреванеЕреванВ мире
 
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