https://ria.ru/20201111/erevan-1584106774.html

В Ереване демонстранты направились к зданию правительства

В Ереване демонстранты направились к зданию правительства

Колонна демонстрантов в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направилась с площади Свободы к зданию правительства республики, передает... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:21

2020-11-11T14:21

2020-11-11T14:35

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

беспорядки в ереване

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Колонна демонстрантов в Ереване, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, направилась с площади Свободы к зданию правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер Пашиняна из-за подписания им соглашения по прекращению огня в Карабахе."Мы движемся к зданию правительства, у нас нет правительства, оно бездействует. Одновременно требуем экстренного заседания парламента… Мы должны решить вопрос ухода Никола Пашиняна и его хунты в течение часов", - сказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.Бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что к сложившейся в Карабахе ситуации "привела бездарная внешняя политика Пашиняна", в результате чего "был подписан предательский документ".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html

баку

азербайджан

армения

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, беспорядки в ереване, ереван, в мире