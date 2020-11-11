https://ria.ru/20201111/erevan-1584094582.html

В Ереване полицейские прекратили задерживать митингующих

В Ереване полицейские прекратили задерживать митингующих

Сотрудники армянского МВД прекратили задержания митингующих у здания оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:40

2020-11-11T13:40

2020-11-11T13:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники армянского МВД прекратили задержания митингующих у здания оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас сотрудники подразделения МВД в защитной амуниции заняли свои позиции у фасада и по сторонам от театра. Митингующие продолжают выкрикивать лозунг "Никол - предатель", но по отношению к полиции ведут себя спокойно, несмотря на то, что в целом их настрой достаточно агрессивен.Среди участников акции стычек также не происходит. Специальной техники для разгона массовой демонстрации на площади нет.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/erevan-1584084219.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире