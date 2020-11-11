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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/erevan-1584094582.html
В Ереване полицейские прекратили задерживать митингующих
В Ереване полицейские прекратили задерживать митингующих
Сотрудники армянского МВД прекратили задержания митингующих у здания оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:40
2020-11-11T13:40
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости.&nbsp;Сотрудники армянского МВД прекратили задержания митингующих у здания оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сейчас сотрудники подразделения МВД в защитной амуниции заняли свои позиции у фасада и&nbsp;по сторонам от театра. Митингующие продолжают выкрикивать лозунг "Никол - предатель", но по отношению&nbsp;к полиции ведут себя спокойно, несмотря на то, что в целом их настрой достаточно агрессивен.Среди участников акции стычек также не происходит. Специальной техники для разгона массовой демонстрации на площади нет.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584084219.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Ереване полицейские прекратили задерживать митингующих

13:40 11.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники армянского МВД прекратили задержания митингующих у здания оперного театра в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сейчас сотрудники подразделения МВД в защитной амуниции заняли свои позиции у фасада и по сторонам от театра. Митингующие продолжают выкрикивать лозунг "Никол - предатель", но по отношению к полиции ведут себя спокойно, несмотря на то, что в целом их настрой достаточно агрессивен.
Среди участников акции стычек также не происходит. Специальной техники для разгона массовой демонстрации на площади нет.
В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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