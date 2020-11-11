В центре Еревана начались стычки оппозиционеров с полицией
12:31 11.11.2020 (обновлено: 12:59 11.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция начала оттеснять митингующих от здания оперного театра в Ереване, начались стычки, передает корреспондент РИА Новости.
На месте, где проходит митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, появились правоохранители, экипированные щитами и дубинками. Также ряд сотрудников МВД пытается оттеснить митингующих от здания театра. Между правоохранителями и собравшимися происходят стычки. Сотрудникам МВД пока не получается полностью освободить главные входы к театру. Люди стоят максимально близко к зданию.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.