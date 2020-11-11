https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html

В центре Еревана начались стычки оппозиционеров с полицией

В центре Еревана начались стычки оппозиционеров с полицией

Полиция начала оттеснять митингующих от здания оперного театра в Ереване, начались стычки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2020

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никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

армения

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Полиция начала оттеснять митингующих от здания оперного театра в Ереване, начались стычки, передает корреспондент РИА Новости.На месте, где проходит митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, появились правоохранители, экипированные щитами и дубинками. Также ряд сотрудников МВД пытается оттеснить митингующих от здания театра. Между правоохранителями и собравшимися происходят стычки. Сотрудникам МВД пока не получается полностью освободить главные входы к театру. Люди стоят максимально близко к зданию.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорный карабах

азербайджан

армения

ереван

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тысячи людей вышли на площадь для участия в митинге оппозиции в центре Еревана В центре Еревана проходит митинг против мирового соглашения с Азербайджаном. 2020-11-11T12:31 true PT2M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, ереван, в мире