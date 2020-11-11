https://ria.ru/20201111/deputat-1584031588.html
Сахалинский депутат заявил, что его похитили для "серьезного разговора"
Сахалинский депутат заявил, что его похитили для "серьезного разговора"
Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил РИА Новости, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:30
2020-11-11T07:30
2020-11-11T11:40
сахалин
справедливая россия
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил РИА Новости, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в безлюдное место для "разговора", в настоящее время он находится на свободе и уже обратился в полицию."Никаких повреждений я не получил, кроме того, что нахожусь в шоке", — добавил он.После произошедшего, по его словам, злоумышленники сели в его машину и скрылись на ней. Депутат сообщил, что написал заявление в полицию.РИА Новости пока не располагает подтверждением по стороны органов правопорядка о том, поступало ли обращение от народного избранника.Анистратов был избран депутатом городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Он является заместителем председателя постоянного комитета Думы по городскому хозяйству.
https://ria.ru/20201025/seyf-1581487102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, справедливая россия, южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил РИА Новости, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в безлюдное место для "разговора", в настоящее время он находится на свободе и уже обратился в полицию.
"Утром, когда я прогревал машину у своего дома на улице Горной, крепкие ребята забрались в мою машину и, угрожая ножом, связали и увезли меня на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор", — рассказал агентству Анистратов, не сообщив каких-либо подробностей.
"Никаких повреждений я не получил, кроме того, что нахожусь в шоке", — добавил он.
После произошедшего, по его словам, злоумышленники сели в его машину и скрылись на ней. Депутат сообщил, что написал заявление в полицию.
РИА Новости пока не располагает подтверждением по стороны органов правопорядка о том, поступало ли обращение от народного избранника.
Анистратов был избран депутатом городской Думы Южно-Сахалинска
шестого созыва от партии "Справедливая Россия
" в сентябре 2019 года. Он является заместителем председателя постоянного комитета Думы по городскому хозяйству.