https://ria.ru/20201111/deputat-1584031588.html

Сахалинский депутат заявил, что его похитили для "серьезного разговора"

Сахалинский депутат заявил, что его похитили для "серьезного разговора"

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил РИА Новости, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:30

2020-11-11T07:30

2020-11-11T11:40

сахалин

справедливая россия

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов сообщил РИА Новости, что утром в среду неизвестные, угрожая ножом, похитили его и вывезли в безлюдное место для "разговора", в настоящее время он находится на свободе и уже обратился в полицию."Никаких повреждений я не получил, кроме того, что нахожусь в шоке", — добавил он.После произошедшего, по его словам, злоумышленники сели в его машину и скрылись на ней. Депутат сообщил, что написал заявление в полицию.РИА Новости пока не располагает подтверждением по стороны органов правопорядка о том, поступало ли обращение от народного избранника.Анистратов был избран депутатом городской Думы Южно-Сахалинска шестого созыва от партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года. Он является заместителем председателя постоянного комитета Думы по городскому хозяйству.

https://ria.ru/20201025/seyf-1581487102.html

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, справедливая россия, южно-сахалинск, происшествия