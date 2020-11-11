https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html

Эффективность экстракта чаги против COVID-19 оценят к концу года

Эффективность экстракта чаги против COVID-19 оценят к концу года

Результаты экспертизы по оценке эффективности препарата на основе экстракта березового гриба от COVID-19 будут не ранее конца 2020 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T21:05

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2020-11-11T21:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новосибирск

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Результаты экспертизы по оценке эффективности препарата на основе экстракта березового гриба от COVID-19 будут не ранее конца 2020 года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса."Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13.08.2020 г. и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года",- говорится в сообщении.Препарат исследовался пока только на культуре клеток, где проявил противовирусную дозозависимую активность, исследований с участием добровольцев не проводилось, отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/grib-1584079749.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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