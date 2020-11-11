Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/chaga-1584187793.html
В ФМБА пояснили ситуацию вокруг препарата от COVID-19 на основе чаги
В ФМБА пояснили ситуацию вокруг препарата от COVID-19 на основе чаги
Федеральное медико-биологическое агентство России не давало комментариев о препарате от COVID-19 на основе березового гриба - чаги, позиция эксперта агентства,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T20:54
2020-11-11T20:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир никифоров
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152512/91/1525129118_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_9bf9d6f4582d534461c8679c92b057f5.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России не давало комментариев о препарате от COVID-19 на основе березового гриба - чаги, позиция эксперта агентства, которая приводилась в сообщениях СМИ, касалась свойств самого гриба, а не препарата на его основе, сообщила пресс-служба ФМБА.Ранее в СМИ сообщалось, что главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор", установивших, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавируса."Позиция эксперта касается только химических и медико-биологических свойств березового гриба чаги в отношении коронавируса, но не препарата на его основе. Он подчеркивает, что он не комментировал препарат на основе чаги, разработанный специалистами государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поскольку данный лекарственный препарат пока не создан", - говорится в сообщении.Ученые центра "Вектор" исследовали пока только свойства чаги в отношении новой коронавирусной инфекции и заявили о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов, пояснили в пресс-службе."ФМБА России ответственно заявляет, что не давало никаких комментариев касаемо данной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщало, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/chaga-1584068315.html
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html
россия
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152512/91/1525129118_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_4ba0df0c47cef45b13d62b38a3dab378.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир никифоров, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), новосибирск, общество

В ФМБА пояснили ситуацию вокруг препарата от COVID-19 на основе чаги

20:54 11.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Tocekas / Гриб чага
Гриб чага - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Tocekas /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России не давало комментариев о препарате от COVID-19 на основе березового гриба - чаги, позиция эксперта агентства, которая приводилась в сообщениях СМИ, касалась свойств самого гриба, а не препарата на его основе, сообщила пресс-служба ФМБА.
Ранее в СМИ сообщалось, что главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор", установивших, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавируса.
"Позиция эксперта касается только химических и медико-биологических свойств березового гриба чаги в отношении коронавируса, но не препарата на его основе. Он подчеркивает, что он не комментировал препарат на основе чаги, разработанный специалистами государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поскольку данный лекарственный препарат пока не создан", - говорится в сообщении.
Ученые центра "Вектор" исследовали пока только свойства чаги в отношении новой коронавирусной инфекции и заявили о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов, пояснили в пресс-службе.
Чага (древесный гриб) на заводе ООО Артлайф в Томске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:05
Прямиком из леса. Россиянам предложили лекарство от COVID
"ФМБА России ответственно заявляет, что не давало никаких комментариев касаемо данной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщало, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
08:31Распространение нового коронавируса
Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир НикифоровКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)НовосибирскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
21:31Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Лента новостейМолния