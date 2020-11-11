https://ria.ru/20201111/chaga-1584187793.html

В ФМБА пояснили ситуацию вокруг препарата от COVID-19 на основе чаги

В ФМБА пояснили ситуацию вокруг препарата от COVID-19 на основе чаги

Федеральное медико-биологическое агентство России не давало комментариев о препарате от COVID-19 на основе березового гриба - чаги, позиция эксперта агентства,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:54

2020-11-11T20:54

2020-11-11T20:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир никифоров

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России не давало комментариев о препарате от COVID-19 на основе березового гриба - чаги, позиция эксперта агентства, которая приводилась в сообщениях СМИ, касалась свойств самого гриба, а не препарата на его основе, сообщила пресс-служба ФМБА.Ранее в СМИ сообщалось, что главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор", установивших, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавируса."Позиция эксперта касается только химических и медико-биологических свойств березового гриба чаги в отношении коронавируса, но не препарата на его основе. Он подчеркивает, что он не комментировал препарат на основе чаги, разработанный специалистами государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, поскольку данный лекарственный препарат пока не создан", - говорится в сообщении.Ученые центра "Вектор" исследовали пока только свойства чаги в отношении новой коронавирусной инфекции и заявили о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов, пояснили в пресс-службе."ФМБА России ответственно заявляет, что не давало никаких комментариев касаемо данной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.Ранее издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук" сообщало, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/chaga-1584068315.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html

россия

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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